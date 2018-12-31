Traffico Roma del 31-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO PIUTTOSTO TRANQUILLO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NESSUN DISAGIO DA
SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO
URBANO DELLA ROMA L’AQUILA.
CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SU TUTTE E CONSOLARI
DALLE 22.00, I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO AL CIRCO
MASSIMO. CAMBIA QUINDI LA VIABILITÀ NELLA ZONA, CON DIVIETI DI SOSTA SUL
LUNGOTEVERE AVENTINO E CHIUSURE PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE
L’ARENA ROMANA.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30 DELLA NOTTE.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO.
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI
QUESTA SERA.
DOMANI ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA
DELL’ANGELUS CON LA BENEDIZIONE APOSTOLICA
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE LA PIAZZA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma