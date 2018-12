Traffico Roma del 31-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V

TUTTO PIUTTOSTO TRANQUILLO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NESSUN DISAGIO DA

SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO

URBANO DELLA ROMA L’AQUILA.

CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SU TUTTE E CONSOLARI

DALLE 22.00, I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO AL CIRCO

MASSIMO. CAMBIA QUINDI LA VIABILITÀ NELLA ZONA, CON DIVIETI DI SOSTA SUL

LUNGOTEVERE AVENTINO E CHIUSURE PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE

L’ARENA ROMANA.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA

METROPOLITANA RIMARANNO APERTE FINO ALLE 3.30 DELLA NOTTE.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO.

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI

QUESTA SERA.

DOMANI ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA

DELL’ANGELUS CON LA BENEDIZIONE APOSTOLICA

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE LA PIAZZA

