Traffico Roma del 31-12-2019 ore 08:00

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UNICA

ECCEZIONE IL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, CI

SONO CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E LAURENTINA.

Tra le 13 e le 16, in Centro, si svolgerà la nona edizione della gara

podistica “We Run Rome” a cui parteciperanno complessivamente circa 10 mila

atleti. Partenza e arrivo saranno in viale delle Terme di Caracalla. già

chiusa VIA DEI CERCHI.

Dalle 19 di questa sera alle 6 di domani mattina, alla Garbatella, per

lasciare spazio ad un concerto in piazza Sauli verranno chiuse al traffico

via Paddino, piazza Sauli e via Rho.

Nell’area del Circo Massimo la “Festa di Roma” in occasione del Capodanno.

Per ragioni di sicurezza, dalle 19 circa l’area dell’evento verrà

pedonalizzata, con chiusure tra via del Circo Massimo, via Ara Massima di

Ercole, via della Greca e via dei Cerchi. Previsti cinque varchi di accesso

all’arena del Circo Massimo.

SEMPRE CHIUSE LE stazionI Cornelia E BALDO DEGLI UBALDI della linea A della

metropolitana Per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Per

ridurre i disagi, è attiva una linea di bus navetta MA13, che collega le

stazioni chiuse a quelle aperte di Valle Aurelia e Cipro.

