Traffico Roma del 31-12-2019 ore 08:30

REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA

CAPITALE.

IN PROGRAMMA Tra le 13 e le 16, in Centro, la nona edizione della gara

podistica “We Run Rome”, ALLA QUALE Parteciperanno circa 10 mila atleti.

Partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla, ATTRAVERSANDO , TRA

LE ALTRE, Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del

Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via del Tritone, Via

Nazionale, Via Cavour E Via dei Fori Imperiali.

GIà CHIUSA la corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla; Da

MEZZOGIORNO SCATTERà LA chiusura delle carreggiate laterali E Dalle ore

13.30 chiusure lungo il percorso di gara.

Nell’area del Circo Massimo la “Festa di Roma” in occasione del Capodanno.

Per ragioni di sicurezza, dalle 19 circa l’area dell’evento verrà

pedonalizzata, con chiusure tra via del Circo Massimo, via Ara Massima di

Ercole, via della Greca e via dei Cerchi. Previsti cinque varchi di accesso

all’arena del Circo Massimo.

Oggi TUTTE le linee DELLA METROPOLITANA saranno attive FINO Alle 2,30 del

Primo gennaio.

PER LE LINEE DI SUPERFICIE ultime corse dai capolinea ALLE ore 21, CON

ECCEZIONE DIELLA NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE STAZIONI METRO A CHIUSE DI

CORNELIA E BALDO DELGI UBALDI E CHE PROSEGUIRà IL SERVIZIO SINO ALLE 2:30

DI NOTTE.

SOSPESO IL servizio dei bus notturnI: DAlle 2.30 e sino alle 8, attive

esclusivamente le linee nM in sostituzione dELLA metroPOLITANA e della

ferrovia regionale Roma-Lido.

SU QUEST’ULTIMA E SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA CIVITA VITERBO SERVIZIO

PROLUNGATO SINO ALLE 2:30, MENTRE PER LA TERMINI CENTOCELLE ULTIME CORSE

TRA LE 21 E LE 21:30

