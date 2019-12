Traffico Roma del 31-12-2019 ore 10:00

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTà, CIONONOSTANTE NON MANCANO

SEGNALAZIONI DI INCIDENTI, IL PIù GRAVE DEI QUALI IN CENTRO, NEL RIONE

CASTRO PRETORIO IN Via Cernaia aLL’ALTEZZA DI Via Giuseppe Romita: IL

traffico è rallentato E NON SI ESCLUDNO chiusure e deviazioni.

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA

Galleria Giovanni Xxiii: è SEGNALATO UN veicolo FERMO in PANNE in direzione

DI Via della Pineta Sacchetti.

IN PROGRAMMA Tra le 13 e le 16, in Centro, la nona edizione della gara

podistica “We Run Rome”, ALLA QUALE Parteciperanno circa 10 mila atleti.

Partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla, ATTRAVERSANDO, TRA LE

ALTRE, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA

NAZIONALE, VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI.

GIà CHIUSA la corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla; Da

MEZZOGIORNO SCATTERà LA chiusura delle carreggiate laterali E Dalle ore

13.30 chiusure lungo il percorso di gara.

Nell’area del Circo Massimo la “Festa di Roma” in occasione del Capodanno.

Per ragioni di sicurezza, dalle 19 circa l’area dell’evento verrà

pedonalizzata, con chiusure tra via del Circo Mass imo, via Ara Massima di

Ercole, via della Greca e via dei Cerchi. Previsti cinque varchi di accesso

all’arena del Circo Massimo.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma