Traffico Roma del 31-12-2019 ore 12:30

SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN CITTà, QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO A ROMA

NORD SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E TRA IL GRA E VIA DI

GROTTARO SSA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE ALLE PORTE DI ROMA EST SULLA VIA CASILINA TRA LA

BORGATA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA.

AD OSTIA, ZONA LIDO PONENTE, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU Via Isole del

Capo Verde IN Prossimità DI Via Isole Salomone

IN PROGRAMMA Tra le 13 e le 16, in Centro, la nona edizione della gara

podistica “We Run Rome”, ALLA QUALE Parteciperanno circa 10 mila atleti.

Partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla, ATTRAVERSANDO, TRA LE

ALTRE, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA

NAZIONALE, VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI.

GIà CHIUSA la corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla; Da

MEZZOGIORNO SCATTERà LA chiusura delle carreggiate laterali E Dalle ore

13.30 chiusure lungo il percorso di gara.

Alle ore 17.00 PAPA Francesco, all’interno della Basilica Vaticana,

celebrerà i Vespri e il “Te Deum”, PER POI recARSI in Piazza San Pietro per

visitare il Presepe; POSSIBILI DIFFICOLTà DI CIRCOLZIONE.

