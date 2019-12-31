Traffico Roma del 31-12-2019 ore 14:30
Più informazioni su
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
TUSCOLANA E APPIA
PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA TIUSCOLANA TRA VIA VITTORIO
OCCORSIO E VIA DI TORRE SPACCATA DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA BOCCEA TRA LARGO GREGORIO X111 E PIAZZA DEI
GIURECONSULTI
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DAL GRANDE RACCORDO ANULARE A
VIA SANTI COSMA E DAMIANO NELLE DUE DIREZIONI
FINO ALLE 16, IN CENTRO, SI SVOLGE LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA
“WE RUN ROME”, IL PERCORSO PREVEDE PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA, ATTRAVERSANDO, TRA LE ALTRE, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO,
VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA NAZIONALE, VIA CAVOUR E VIA DEI FORI
IMPERIALI.
PREVISTE CHIUSURE LUNGO IL PERCORSO DI GARA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma