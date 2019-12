Traffico Roma del 31-12-2019 ore 14:30

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

TUSCOLANA E APPIA

PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA TIUSCOLANA TRA VIA VITTORIO

OCCORSIO E VIA DI TORRE SPACCATA DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA BOCCEA TRA LARGO GREGORIO X111 E PIAZZA DEI

GIURECONSULTI

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DAL GRANDE RACCORDO ANULARE A

VIA SANTI COSMA E DAMIANO NELLE DUE DIREZIONI

FINO ALLE 16, IN CENTRO, SI SVOLGE LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA

“WE RUN ROME”, IL PERCORSO PREVEDE PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELLE TERME

DI CARACALLA, ATTRAVERSANDO, TRA LE ALTRE, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO,

VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA NAZIONALE, VIA CAVOUR E VIA DEI FORI

IMPERIALI.

PREVISTE CHIUSURE LUNGO IL PERCORSO DI GARA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma