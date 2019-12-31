Traffico Roma del 31-12-2019 ore 16:30
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IN ZONA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LA RIMOZIONE DI
VEICOLI INCIDENTATI VIA CERNAIA TRA VIA PIETRO BARBIERI E VIA PASTRENGO
FINO ALLE 16, IN CENTRO, SI SVOLGE LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA
“WE RUN ROME”IL PERCORSO PREVEDE PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELLE TERME DI
PREVISTE CHIUSURE LUNGO IL PERCORSO DI GARA.
ALLE ORE 17.00 PAPA FRANCESCO, ALL’INTERNO DELLA BASILICA VATICANA,
CELEBRERÀ I VESPRI E IL “TE DEUM”, PER POI RECARSI IN PIAZZA SAN PIETRO PER
VISITARE IL PRESEPE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma