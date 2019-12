Traffico Roma del 31-12-2019 ore 16:30

IN ZONA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LA RIMOZIONE DI

VEICOLI INCIDENTATI VIA CERNAIA TRA VIA PIETRO BARBIERI E VIA PASTRENGO

FINO ALLE 16, IN CENTRO, SI SVOLGE LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA

“WE RUN ROME”IL PERCORSO PREVEDE PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELLE TERME DI

PREVISTE CHIUSURE LUNGO IL PERCORSO DI GARA.

ALLE ORE 17.00 PAPA FRANCESCO, ALL’INTERNO DELLA BASILICA VATICANA,

CELEBRERÀ I VESPRI E IL “TE DEUM”, PER POI RECARSI IN PIAZZA SAN PIETRO PER

VISITARE IL PRESEPE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma