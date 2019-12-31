Traffico Roma del 31-12-2019 ore 19:00
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CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’AEROPORTO ALLO SVINCOLO PER LA
ROMA CIVITAVECCHIA DIREZIONE ROMA
RALLENTATO SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE IN
DIREZIONE EUR
NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO CHIUSAAL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LA FESTA
DI ROMA
OGGI TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE FINO ALLE 2,30 DEL
PRIMO GENNAIO.
PER LE LINEE DI SUPERFICIE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21,
IN SERVIZIO FINO ALLE 2 .30 LA NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE STAZIONI CHIUSE
DELLA METRO A CORNELIA E BALDO DELGI UBALDI
SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI:
DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, ATTIVE ESCLUSIVAMENTE LE LINEE NM IN SOSTITUZIONE
DELLA METROPOLITANA E DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma