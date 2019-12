Traffico Roma del 31-12-2019 ore 19:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE VIE CITTADINE.

NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO CHIUSAAL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LA FESTA

DI ROMA

OGGI TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE FINO ALLE 2,30 DEL

PRIMO GENNAIO.

PER LE LINEE DI SUPERFICIE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21,

IN SERVIZIO FINO ALLE 2 .30 LA NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE STAZIONI CHIUSE

DELLA METRO A CORNELIA E BALDO DELGI UBALDI

SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI: DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, ATTIVE

ESCLUSIVAMENTE LE LINEE NM IN SOSTITUZIONE DELLA METROPOLITANA E DELLA

FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma