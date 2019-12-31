Traffico Roma del 31-12-2019 ore 20:00
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE VIE CITTADINE.
NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO CHIUSAAL TRAFFICO VIA DEI CERCHI PER LA FESTA
DI ROMA
OGGI TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE FINO ALLE 2,30 DEL
PRIMO GENNAIO.
PER LE LINEE DI SUPERFICIE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21,
IN SERVIZIO FINO ALLE 2 .30 LA NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE STAZIONI CHIUSE
DELLA METRO A CORNELIA E BALDO DELGI UBALDI
SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI: DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, ATTIVE
ESCLUSIVAMENTE LE LINEE NM IN SOSTITUZIONE DELLA METROPOLITANA E DELLA
FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma