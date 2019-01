Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Buon anno buon 2019 a tutti in apertura gli auguri del capo dello Stato Sergio Mattarella rivolti ieri dal Presidente della Repubblica a tutta l’Italia e agli italiani dal Quirinale nel consueto discorso di fine anno non un bilancio ma considerazioni della prima carica dello Stato sull’anno appena trascorso un anno che a suo avviso ha manifestato l’esigenza del italiani di sentirsi di riconoscersi come una comunità di vita queste le parole di Mattarella pensarsi dentro un futuro comune da costruire insieme su questo senso di unità il capo dello Stato ha basato il suo discorso un’Italia all’interno della quale pensarsi dentro un futuro comune da costruire insieme Mattarella affrontatotema sicurezza una domanda di sicurezza particolarmente forti in alcune aree del paese dove la mafia è presente e di molte periferie urbane Dov’è il degrado favorisce il diffondersi della criminalità Ma la vera sicurezza si realizza con efficacia preservando e garantendo i valori positivi della convivenza la sicurezza parte da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune ha sottolineato il capo dello Stato che poi non ha mancato di tornare a parlare di mancanza di lavoro il problema occupazione la disoccupazione che si mantiene a livelli intollerabili l’alto debito pubblico che penalizza lo Stato e cittadini espone una pesante ipoteca sul futuro dei giovani ha detto il Presidente della Repubblica sulla legge di bilancio promulgata il 30 dicembre scorso ha ribadito al aver scongiurato l’apertura di una procedura di infrazione alla parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto di noper me liberamente sottoscritte come elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità al paese poi il pensiero alle forze armate e ai familiari del reporter Antonio megalizzi ucciso nell’attentato di Strasburgo poi gli auguri e l’appello finale affinché gli italiani si riconoscano comunità il discorso del capo dello Stato che è stato affiancato da due contro messaggi uno delle vicepremier Matteo Salvini faccio mie le riflessioni di Mattarella più sicurezza più lavoro più attenzione agli ultimi una Unione Europea diversa detto il vicepremier è leader della Lega anche Beppe Grillo nel suo contro messaggio messaggio ironico quello dell’ex leader 5 Stelle che ha parlato un video da uno schermo a coprire un corpo culturista Olimpica parte il 2019 è stato festeggiato in tutto il mondo con giochi pirotecnici feste di piazza luci e colori da Tokyo a Sydney da DubaiRoma Parigi Berlino Londra Madrid New York giorni intensi di lavoro anche per la Guardia di Finanza che ha compiuto controlli e sequestri di botti illegali diverse città d’Italia in vista dei festeggiamenti di San Silvestro a Roma i militari hanno sequestrato 650 kg di fuochi pirotecnici illegali denunciato 8 persone nel corso di controlli svolti negli ultimi giorni a Napoli le Fiamme Gialle hanno sequestrato 7 quintali e mezzo di botti illegali è scoperto una fabbrica abusiva di fuochi mentre a Torino ammontano a 250000 e pochi pirotecnici sequestrati negli ultimi giorni che a Bari sequestri hanno riguardato in totale 550 kg di fuochi pirotecnici illegali è tutto della redazione buona giornata e ancora buon anno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa