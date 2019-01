Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti basta odio queste le parole del capo dello Stato Mattarella nel suo discorso di fine anno in cui ha fatto gli auguri ad italiani ed immigrati hanno fatto Eco il premier Conte di vicepremier Di Maio non lasceremo indietro nessuno aiuteremo i deboli e rilanceremo la crescita il vice premier Salvini celebra l’anno della Lega dimostrato che volere è potere ora legittima difesa e autonomia regionale dice contro discorso anche di Beppe Grillo l’ex leader Movimento 5 Stelle dice sogni sono una battaglia del prossimo secolo festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno nonostante i divieti non sono mancati incidenti legati all’uso dei botti in particolare in provincia di Milano un giovanein gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa numerosi i sequestri di materiale pirotecnico illegale in tutto il paese è condotto dell’antiterrorismo l’indagine sull’attentato di essere alla stazione di Victoria Manchester dove un uomo al grido di Allah Akbar accoltellato 3 persone per cui un agente di polizia a Tokyo un giovane è stato fermato con una minivan dopo che avrebbe intenzionalmente investito la gente che si trova per strada a festeggiare il Capodanno ferendo almeno 8 persone su discorso di fine anno il presidente nordcoreano Kim Jong un dichiara di essere pronto ad avere altri incontri con il presidente statunitense Donald Trump sul nucleare ma avverte Washington e di non mettere alla prova la sua pazienza consunzione pressioni il presidente statunitense intanto fa retromarcia e concede al Pentagono quattro mesi per ritirare i duemila soldati dalla Siria secondo quanto riporta il New York Times troppe persone vivono in condizioni indegne e di schiavitù anche a Roma lo ha detto il pontefice Papa Francesco ieri al Te Deum in piazza San Pietro oggi a mezzo giorno l’Angelus auguri del capo dello Stato Mattarella Bergoglio lo ringrazio ancora una volta per il suo magistero volto costantemente a promuovere la pace e la coesione sociale e il dialogo e l’impegno per il bene comune è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa