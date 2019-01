Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella e Luigi in studio festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno nonostante i divieti non sono mancati incidenti legati all’uso dei botti in particolare in provincia di Milano un giovane e in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che li ha dilaniato le mani e ferito volto e testa Napoli e provincia ai feriti secondo primo bilancio della Questura sono stati 37 uno in meno dell’anno passato 5 di loro sono ricoverato in ospedale con prognosi di 30 giorni per traumi da esplosione tra loro c’è anche un dodicenne in un’Italia ripiegata su se stesso spaventata dall’altro è indurita nei giudizi nel suo messaggio di fine anno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di parlare agli italiani di sentimenti sentirsi comunità significa responsabilitàe vuol dire battersi per le proprie idee ma rifiutando l’astio l’insulto l’intolleranza che creano ostilità e timore Ha detto il capo dello Stato e anche la sicurezza uno dei temi affrontati che è un diritto si realizza preservando e garantendo ai valori della convivenza auguri rivolti non solo agli italiani ma anche ai 5 milioni di immigrati che vivono lavorano e vanno a scuola praticano sport nel nostro paese queste le parole del Presidente della Repubblica contro messaggio di capodanno del leader della Lega Matteo Salvini abbiamo dimostrato che volere è potere Nella terrazza di un albergo di Bormio Matteo Salvini ad un’ora dal messaggio di fine anno di Mattarella ha celebrato l’anno della Lega Ringraziando militanti e italiani annunciando La Battaglia Delle battaglie di maggio quella delle europei contro messaggio anche dell’ex leader 5 stelle Beppe Grillo a prova ulteriore del suo distacco dalla attualità politica alto volte apparso sceso dal corpo raffigurato in un iPadfrizionato Sun butto da culturista siate umani in alto il cuore se ne avete ancora detto Grillo per i 5 Stelle non è stata una fine 2018 tranquilla Anzi piuttosto turbolenta con l’espulsione dei senatori De Falco e De Bonis e degli eurodeputati balli e noi tutti sono importanti nessuno indispensabile ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio andiamo a Manchester dove un uomo accoltellato tre persone tra cui un agente di polizia alla stazione ferroviaria della città britannica Roma è stato arrestato è accaduto ieri sera e feriti sono un uomo ed una donna oltre al poliziotto accoltellato ad una spalla sono stati ricoverati in ospedale a Tokyo invece un giovane è stato fermato dopo che avrebbe intenzionalmente investito gente che si trovava per strada a festeggiare il Capodanno con un minivan ferendo almeno 8 persone accaduto a takeshita-dori una strada ben nota a Turi Stefan della cultura Pop della moda che corre propriosantuario meiji a harajuku quartiere di shibuya la strada era stata chiusa al traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

