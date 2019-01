Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione in apertura i festeggiamenti per l’arrivo del 2019 festa in tutte le piazze d’Italia nonostante i divieti non sono mancati incidenti legati all’uso dei botti in particolare in provincia di Milano Un giovane in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che li ha dilaniato le mani e ferito al volto e testa Napoli invece i feriti sono stati 37 in tutto uno in meno dell’anno passato tra loro c’è anche un dodicenne ieri sera il messaggio di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarella che ha parlato di sentimenti sentirsi comunità significa responsabilità e vuol dire battersi per le proprie idee rifiutando Lazio l’insulto l’intolleranza che creano ostilità e timore queste le parole del presidedella Repubblica le andiamo a sentire comune a costruire insieme significa responsabilità perché ciascuno di noi è in misura più o meno grande protagonista del futuro del nostro paese può dire anche essere rispettosi gli uni degli altri avere scongiurato l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Unione Europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritti è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità Mi auguro vivamente che il parlamento il governo i gruppi politici nel modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto che assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto tra i messaggi dei capidi stato e di governo mondiali anche quello delle leader nordcoreano Kim jong-un che ha dichiarato di essere pronto ad avere altri incontri con il presidente statunitense Donald Trump sul nucleare a vertebra Washington a di non mettere alla prova la sua pazienza con sanzione pressioni che le presidente statunitense fa retromarcia e concede al Pentagono quattro mesi per ritirare i 2000 soldati statunitensi stanziati in Siria Trump avrebbe deciso di allungare i tempi durante la sua visita a sorpresa le truppe in Iraq in questo modo il Tycoon e Rispetto la sua promessa ma prende atto anche dei moniti dei dirigenti militari sul rischio di un’uscita rapida nello scacchiere Siri almeno 9 persone sono morte altre 34 risultano dispersi in seguito ad una frana innescata delle piogge torrenziali avvenuta nell’isola indonesiana di Giada una valanga di Pietra e fango è venuta giù ieri sera Dalle colline circostanti il villaggio di Sirna resmi nel distretto di sukabumiseppellendo 30 case finora 3 persone ferite sono state tratte in salvo mentre un neonato è stato estratto dalle macerie vivo ma poi è morto in ospedale le piogge stagionali degli ultimi giorni hanno causato dozzine di frane e alluvioni diffusa in tutta l’Indonesia è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto è un buon anno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa