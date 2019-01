Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ma ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi studio festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno nonostante i divieti non sono mancati incidenti legati all’uso dei botti un giovane rimasto ferito gravemente in provincia di Milano dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito al volto e la testa grave anche una donna di 36 anni ricoverata in ospedale a Benevento dopo essere stata colpita dalla scheda di un grosso ordigno a Sant’Agata dei Goti in Val di Susa uno studente di 19 anni ha perso la mano destra ed è rimasto ferito ad una gamba per lo scoppio di un petardo a Napoli e provincia i crediti secondo un primo bilancio della Questura sono stati 37 uno in meno dell’anno scorso ma tra loro anche un dodicenne decine di cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme nella capitalePapa Francesco nell’omelia della messa per la solennità della Santissima Madre di Dio in occasione della 52esima giornata mondiale della pace ha osservato la vita senza stupore diventa grigia abitudinaria e anche la chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore Altrimenti rischio di assomigliare a un bel museo del passato queste le sue parole lo stupore l’atteggiamento davvero all’inizio dell’anno Perché la vita è un dono che ti da la possibilità di ricominciare sempre anche dal punto più basso in Gran Bretagna o no ma è stato arrestato per aver accoltellato tre persone tra cui un agente di polizia la stazione ferroviaria di Manchester fatto accaduto ieri sera e felice Sono un uomo ed una donna oltre al poliziotto e sono ricoverati in ospedale l’uomo agito al grido di Allah Akbar a Tokyo un giovane è stato affermato dopo che con un minivan avrebbe intenzionalmente investito la gente che si trovava per strada a festeggiare il Capodanno ferendo almeno 8 personenumero commento legge di stabilità e scuola la manovra di bilancio approvata il 30 dicembre non ha portato a stabilizzazioni da Organico di fatto e organico di diritto il potenziamento del tempo prolungato nella scuola primaria riguarderà soltanto alcune scuole del sud Italia e porterà da appena 2000 nuovi assunti per i licei musicali ci saranno 409 insegnanti precari restano e costano allo stato tanto quanto gli insegnanti di ruolo ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFnon esiste perché è tutto più tardi e buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa