Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio Papa Francesco parla di stupore atteggiamento davvero all’inizio dell’anno Perché la vita è un dono che ci da la possibilità di ricominciare sempre anche dal punto più basso queste le sue parole in occasione della messa per la solennità della Santissima Madre di Dio in occasione della 52esima giornata mondiale della pace la vita senza stupore diventa grigia abitudinaria e anche la chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore altrimenti rischia di assomigliare a un bel museo del passato queste le parole di papa Bergoglio la notte di San Silvestro lascia feriti per i botti di Capodanno una giovane ricoverato in gravi condizioni a Milano dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato mani volto e testa a Benevento una donna di 37 anniferita dalle schegge di un grosso ordigno a Sant’Agata dei Goti in Val di Susa uno studente di 19 anni ha perso la mano destra ed è rimasto ferito ad una gamba per lo scoppio di un petardo a Napoli provincia 37 feriti uno in meno dell’anno scorso ma tra loro c’è anche un dodicenne a Roma decine di cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme nella notte legge di stabilità e scuola la manovra finanziaria Cambia ancora il sistema di reclutamento dei nuovi insegnanti annullando la formazione iniziale e puntando sui concorsi ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFnon c’è sempre il concorso dell’Italia però la scuola specializzazione di stamattina del governo che si avvicinano i saldi invernali interessano oltre 15 milioni di famiglie muovono in totale 5 miliardi e 100 milioni di euro con una spesa media famiglia di €325€140 procapite in abbigliamento calzature e accessori sono questi secondo le Stime del ufficio studi Confcommercio i numeri dei saldi invernali che partiranno domani in Basilicata e Sicilia dopodomani in Val d’Aosta e dal 5 gennaio in tutte le altre regioni è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

