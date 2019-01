Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio lo stupore è l’atteggiamento davvero all’inizio dell’anno Perché la vita è un dono che ci da la possibilità di ricominciare sempre anche dal punto più basso l’ha detto il pontefice nell’omelia della messa per la solennità della Santissima Madre di Dio in occasione della 52esima giornata mondiale della pace la vita senza stupore diventa grigia abitudinaria e anche la chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore altrimenti rischia di assomigliare a un bel museo del passato ha detto Papa Francesco e la cronaca un uomo è morto nella notte in ospedale a Torino dopo essere stato investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso è accaduto ieri sera la periferia meridionale della città La polizia municipale Sta indagando per risalire all’identità del conducente della vettura la vittima secondoquanto si è potuto accertare aveva appoggiato la propria bicicletta una siepe e stava attraversando la strada a piedi dopo essere stato investito è stato trascinato per una cinquantina di metri a chiamare i soccorsi è stato un passante che ha assistito alla scena legge di stabilità e scuola resterà bloccata l’indennità di vacanza contrattuale e per Marrano alle differenze di trattamento tra dirigenti scolastici e colleghi di pari livello di altre aree della dirigenza per l’università e la ricerca Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF scolastici pongono udire di campionati di rally per quale motivo i dirigenti scolastici in questi anniCome funziona la differenza è che mi faccia sapere lei che nonostante questo è un cantante come esserti arrivato l’accordo che non prende costo riparazione Albenga da quando tutto bene Sono conquistato ceramica di chiusura parliamo di saldi invernali si avvicinano domani l’apertura in Basilicata and seekdopodomani in Val d’Aosta dal 5 gennaio nel resto d’Italia secondo Confcommercio interesseranno 15 milioni di famiglie gireranno 5 miliardi e 100 milioni di euro e la spesa media sarà di €325 a nucleo familiare €140 procapite in abbigliamento calzature e accessori queste le Stime secondo l’ufficio studi Confcommercio è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento Io ascolto

