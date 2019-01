Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio e buon primo gennaio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno quasi 1 milioni di ascoltatori in più rispetto all’anno scorso per un totale di oltre 10 milioni e Buma sui social con oltre 2 milioni di visualizzazioni solo su Twitter un dato triplicato rispetto allo scorso anno sono i numeri delle messaggio di fine anno del presidente Mattarella trasmesso a reti unificate su Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rai News 24 è ancora su Canale 5 Rete 4 e La7 del durato esattamente 14 minuti oggi lo scambio gli auguri tra Mattarella e il papà con il capo dello Stato che richiama una politica responsabile lungimirante che non alimenta le paure non lascia stare la logica della Sera lismo della xenofobia della guerra fratricida un richiamo simile nelle parole del pontefice all’angelus secondo le quali la politica e buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte il servizio della Pace andiamo negli Stati Uniti il presidente americano Trump ha concesso al Pentagono circa 4 mesi per ritirare i 2000 soldati americani in Siria facendo retromarcia dopo ildevo dire improvviso due settimane fa il ritorno delle truppe in a 30 giorni lo scrive il New York Times citando dirigenti del governo Trump avrebbe deciso di allungare i tempi durante la sua visita a sorpresa le truppe di dati in questo modo il presidente rispetta la sua promessa ma prende atto anche dei moniti dei dirigenti militari sul rischio di un’uscita rapida dello scacchiere Siriano cronaca in chiusura un uomo è morto nella notte in ospedale a Torino dopo essere stato investito da un’auto che non si è fermata per prestare i soccorsi stavi te ma secondo quanto si è potuto accertare aveva appoggiato la propria bicicletta una cena pensava traversando la strada a piedi non può essere stato investito è stato trascinato con una cinquantina di metri una 17 litri a Roma è morto intanto probabilmente in seguito ad una caduta a Giuliano in provincia di Napoli il giovane è stato lanciato da un’auto che poi se n’è andata davanti al pronto soccorso del locale Ospedale e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

