Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno per il terzo anno di fila non ci sono stati morti a causa dei botti di Capodanno ma il numero di te li devi soltanto in lieve aumento 216d 44 ricoverati è pronto e di 212 dello scorso anno sono 13 feriti gravi e mezzo dal bilancio della Polizia di Stato Mestre quest’anno gli arresti risulta allenamento 45 rispetto ai 30 dello scorso anno che il numero di denunciati 217 242 a Firenze un petardo è stato lanciato contro il battistero in piazza Duomo da una turista di Genova 21 anni che visto da una pattuglia della polizia è stato denunciato per danneggiamento 358 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibile festeggiamenti di capodanno persone sono rimaste ferite nel centro di botro prima e Germania dopo un uomo travolto intenzionalmente una folla di persone con l’automobile quello che appare un attacco diretto agli stranieri Il fatto è venuto dopo la mezzanotteverso la città vicino ADSL prima di essere fermato e arrestato dalla polizia a preferiti c’erano cittadini siriani e andiamo nel Regno Unito un uomo accoltellato 3 persone tra Torino agente di polizia alla stazione ferroviaria di Manchester pellettato arrestati accaduto ieri sera Infinity uomo e una donna oltre al poliziotto accoltellato su una spalla sono stati ricoverati in ospedale intanto a Tokyo una giovane sono fermato dopo che un minivan avrebbe intenzionalmente invece della gente che si trovava per strada presentare il Capodanno Perello almeno 8 persone l’ultima notizia in chiusura interessano oltre 15 milioni di famiglie muovono in totale 5,1 miliardi di euro con una spesa media famiglia di €325 circa €140 procapite in abbigliamento calzature accessori queste lettini di Commercio per i saldi invernali che partono domani in Basilicata e Sicilia dopodomani in Valle D’Aosta dal 5 gennaio in tutte le altre regioni è tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa