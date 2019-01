Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno nessuna vittima ma diversi i feriti gravi per i botti durante i festeggiamenti per il Capodanno 2019 in provincia di Milano Un giovane in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e perito volte testa grave anche una donna di 36 anni ricoverata in ospedale a Benevento dopo essere stata colpita dalla Scheggia di un grosso ordigno a Sant’Agata dei Goti in Val di Susa uno studente di 19 anni ha perso la mano destra per lo scoppio di un petardo lo stesso avvenuto ad un uomo di 43 anni a Catania a Pescara un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un balcone mentre era intento a festeggiare tue ferite nel casertano per colpi di arma da fuoco a Prato Nevoso fra le montagne 12 persone che assistevano al concerto di fine anno sono rimaste intossicate da Spray al peperoncino spruzzato tra la folla è un argomento per rendere più giusto e sostenibile la stagione che si è chiamati a governare Napoliresponsabile lungimirante non alimenta le paure non Lascia spazio alla logica del nazionalismo della xenofobia della guerra fratricida lo ferma il capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della 52esima giornata della Pace Mattarella sottolinea inoltre che la buona politica deve essere sempre orientata alla costruzione del bene comune al rispetto dei diritti fondamentali alla promozione della Concordia tra i popoli da parte sua il pontefice dell’angelus ha ricordato che la politica e buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte servizio della Pace di essere un uomo accoltellato 3 persone tra cui un agente di polizia alla stazione ferroviaria di Manchester in Gran Bretagna gli è stato arrestato è accaduto ieri sera i feriti un uomo ed una donna colta il poliziotto accoltellato ad una spalla sono stati ricoverati in ospedale invece a Tokyo una giovane è stato fermato dopo che con un minivan avrebbe intenzionalmente investito la gente che si trovava per strada a festeggiare il Capodanno per andarmi 18 persone a connettere in chiusura Il presidente americano Donald Trump ha concesso al Pentagono circa 4 mesi per ritirare i 2000 soldati americani in Siria facendo retromarcia dopo il tuo ordine improvviso due settimane fa di un ritorno delle truppe in 30 giorniscrive New York Times citando dirigenti del governo Trump avrebbe deciso di allungare i tempi durante la solita sorpresa alle truppe in Iraq in questo modo il presidente americano rispetto alla sua promessa ma prende atto anche dei moniti dei dirigenti militari sul rischio di un’uscita rapida dallo scacchiere Siriano è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa