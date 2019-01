Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno per il giorno di fila non ci sono stati morti a causa dei botti di Capodanno ma il numero di feriti risultato in lieve aumento 216 di cui 44 di cover a fronte di 212 dello scorso anno sono 13 feriti gravi e quanto emerge dal bilancio della Polizia di Stato arresti risultano in aumento 45 rispetto ai 30 dello scorso anno calle numero di denunciati 200 rispetto a 242 a Firenze un petardo è stato lanciato contro il battistero in piazza Duomo da una turista di Genova 21 anni che visto da una pattuglia della polizia è stato denunciato per danneggiamento sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibile festeggiamenti di Capodanno a meno 4 persone sono rimaste ferite nel centro di Bocciofila Germania dopo che un uomo travolto intenzionalmente una folla di persone con l’automobile in quello che sa fare un attacco diretto agli stranieri è venuto poco dopo la mezzanotte l’autista è fuggito verso la città vicino a Diazla prima di essere fermato e arrestato dalla polizia preferiti c’erano cittadini siriani e andiamo nel Regno Unito uomo accoltellato 3 persone tra cui un agente di polizia la stazione ferroviaria di Manchester è dettata arrestati accaduto ieri sera triticum uomo e una donna oltre al poliziotto accoltellato a una spalla sono stati ricoverati in ospedale intanto a Tokyo una giovane sono fermato dopo che un minivan avrebbe intenzionalmente in mezzo alla gente che si trovava per strada festeggiare il Capodanno per almeno 8 persone l’ultima notizia in chiusura interessano oltre 15 milioni di famiglie muovono in totale 5,1 miliardi di euro con una spesa media famiglia di €325 circa €140 procapite in abbigliamento calzature accessori queste le Stime di Commercio per i saldi invernali che partono domani in Basilicata e Sicilia dopodomani in Valle D’Aosta dal 5 gennaio in tutte le altre regioni è tutto grazie per averci seguito negli USA torna alla prossima edizione

