Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio fiducia coesione e senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono Quinto discorso di fine anno ieri sera al capo dello Stato Sergio Mattarella ha spronato il paese a guardare avanti ed abbandonare la strada della denigrazione a dare più spazio ai giovani immediato il plauso vip ma non dall’ex ministro Salvini che assicura siamo pronti a prendere l’Italia Per me la cronaca un 26enne morto ad Ascoli Piceno cadendo in una scarpata nel tentativo di spegnere un rogo causato da botti di Capodanno il cedimento Del controsoffitto di un hotel a Bari ha causato 4 feriti durante il veglione di cui uno grave il bilancio dei feritibotti a Napoli al momento di almeno 12 persone ferite un giovane rimasto ferito invece ad un occhio a Canosa di Puglia le tensioni tra Stati Uniti e il Medio Oriente pentagono invierà immediatamente circa 750 soldati aggiuntivi nell’aria in risposta ai recenti eventi in Iraq lo annunciato il pentagono dopo l’attacco alla americana di Baghdad è stata opera di due terroristi sostenuti da alleati dell’Iran su schiena e Pompeo Segretario di Stato tirannia pagherà un caro prezzo minacciato al presidente Donald Trump per poi assicurare non vedo la possibilità di una guerra con l’iran Adoro la pace ha detto il presidente statunitense a quello del Nord abbandona la moratoria sui test missilistici nucleari intercontinentali e il suo leader Kim jong-un annuncia che il mondo sperimenterà una nuova arma strategica in suo possesso il presidente statunitense Donald Trump si mostra Pro fiducioso verso leader nordcoreanoabbiamo firmato un contratto per la denuclearizzazione penso che sei un uomo di parola ha detto Trump torniamo in Italia sono stati differiti dal decreto milleproroghe gli incrementi tariffari previsti inizialmente da oggi sul 95% della rete autostradale lo rende noto il Ministero dei Trasporti entro due mesi verranno controllate tutte le gallerie dopo il crollo di parte del soffitto di una galleria sulla A26 in Liguria ieri incendio nel cantiere del nuovo ponte di Genova è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa