Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio fiducia coesione senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono nel suo Quinto discorso di fine anno ieri sera il capo dello Stato Sergio Mattarella spronato il paese a guardare avanti ed abbandonare la strada della denigrazione e a dare più spazio ai giovani immediato il plauso bipartisan ma non dal leader del Carroccio Salvini che assicura siamo pronti a prendere l’Italia per mano adesso messaggio di fine anno Mattarella ha rivolto un saluto Grazie sentito anche a Papa Francesco che esercita il suo magistero con saggezza e coraggio mostrando di amare l’Italia l’ha detto Mattarella Roma non è soltanto disuguaglianza e corruzione Ma c’è anche chi lotta per il bene di tuttiqueste le parole di ieri di Bergoglio stamattina in Vaticano La messa è l’Angelus del pontefice il bilancio della notte di San Silvestro un 26enne morto ad Ascoli Piceno cadendo in una scarpata nel tentativo di spegnere un rogo causato da botti di Capodanno il cedimento Del controsoffitto di un hotel a Bari ha causato 4 feriti durante il veglione di cui uno grave il bilancio dei feriti per i botti a Napoli e al momento di almeno 12 persone ferite un giovane Eva soffrire invece ad un occhio a Canosa di Puglia tensioni tra Stati Uniti e Medio Oriente il pentagono invierà altri 750 soldati in seguito ai recenti eventi in Iraq lo annunciato il pentagono dopo l’attacco all’ambasciata statunitense di Baghdad è stata opera di due terroristi sostenuti da dell’Iran sostiene Pompeo Segretario di Stato statunitense tiran pagherà un grande prezzo minacciato Otranto e poi però era assicurato non vedo la possibilità di una guerra con Iran adoroqueste le parole del Presidente degli Stati Uniti in Afghanistan Oggi sono stati uccisi 8 poliziotti Cambiamo argomento di feriti dalle decreto milleproroghe gli incrementi tariffari previsti inizialmente per oggi sul 95% della rete autostradale lo rende noto il Ministero dei Trasporti entro due mesi verranno controllate tutte le gallerie dopo il crollo di del soffitto di una galleria della A26 in Liguria ieri incendio nel cantiere del nuovo ponte di Genova è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

