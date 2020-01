Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è di un morto e alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro in Italia caratterizzata come ogni anno dall’utilizzo di botti e altri artifici pirotecnici ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso ma può essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato proprio dai Botti nel napoletano il più di 48 feriti nessuno dei quali in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di Salerno un giovane rimasto ferito invece ad un occhio a Canosa di Puglia Bari 4 feriti per il CD di una parte di controsoffitto di un hotel durante un veglione uno dei feriti in gravi condizioni fiducia coesione senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di comedipingono il capo dello Stato Sergio Mattarella nel quinto discorso di fine anno del suo settennato ha spronato il paese a guardare avanti che ha invitato tutti ad abbandonare la strada della denigrazione della commiserazione ha chiesto ai cittadini di ritrovare onestà e civismo e alla politica di iniziare finalmente ad occuparsi di cose concrete smettendola di avvitarsi in una spirale propagandistica fino a se stessa evidenziando come la perfezione che sia all’estero del paese sia più positiva di quella che si disegna in patria il presidente Mattarella al tracciato l’ha fatta per lavorare tutti insieme per consegnare un paese migliore ai nostri figli è un compito impegnativo ma è alla nostra portata l’ho scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando il discorso del capo dello stato sempre su Facebook Salvini ha sottolineato che l’Italia è ostaggio delle minoranze dei poteri forti promettendo farò tutto quello che è possibile per restituire agli italiani lavoroserenità e sicurezza le famiglie speranze futuro ai giovani incertezza e diritti siamo pronti a prendere per mano il paese ha detto Salvini Cambiamo argomento già stata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 gradi della screditata questa mattina all’alba sulla costa settentrionale dell’Albania non lontano da Durazzo Secondo i dati e dell’agenzia geologica statunitense ha avuto ipocentro in mare non si segnalano danni a persone o cose è il Sisma di magnitudo 6.0 5 che ha colpito la zona il 26 novembre scorso ha causato oltre 50 morti e 2000 feriti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa