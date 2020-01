Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio della azione Gabriella Luigi in studio con morte alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro caratterizzato come ogni anno dall’utilizzo di botti ed altri artifici pirotecnici inizia ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso dopo essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato proprio dai Botti nel napoletano 48 feriti nessuno in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di Salerno un giovane rimasto ferito ad un occhio a Canosa di Puglia a Bari quattro feriti per il cedimento di una parte di un controsoffitto di un hotel durante un uno dei ricoverati è in gravi condizioni l’unicef e celebra i bambini nati il giorno di capodanno in tutto il mondo nasceranno circa 392bambini 1210 in Italia a livello globale l’agenzia dell’ONU stima che oltre la metà di queste nascita verrà in 8 paesi in India in Cina in Nigeria e Pakistan in Indonesia Stati Uniti Repubblica Democratica del Congo ed Etiopia ogni anno all’unicef vuole celebrare i bimbi nati il giorno di capodanno un buon auspicio per la nascita dei bambini tutto il mondo ha ricordato il presidente dell’Unicef Italia Francesco samengo il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella di ieri sera rivolto al Italia per suonare fiducia coesione senso civico tra cittadini il capo dello Stato vince il paese a guardare avanti ha invitato tutti ad abbandonare la strada della denigrazione della autocommiserazione ha chiesto ai cittadini di ritrovare onesta e civismo e alla politica di iniziare Finalmente dopo parti di cose concrete smettendola di avvitarsi in una spirale propagandistica fine a se stessa evidenzaCome la percezione che sia all’estero del paese sia più positiva di quella che si disegna in patria il presidente Mattarella ha tracciato La Rotta per lavorare tutti insieme per consegnare un paese migliore ai nostri figli è un compito impegnativo ma è alla nostra portata ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando il discorso del capo dello Stato Salvini invece ha sottolineato che l’Italia ostaggio delle minoranze dei forti degli Esteri negli Stati Uniti hanno inviato altri 750 soldati in Medio Oriente dopo l’ultimo attacco all’ambasciata americana a Baghdad il presidente Donald Trump affermato di non aspettarti una guerra con Iran non vedo la possibilità che accada Adoro la pace detto il presidente statunitense è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa