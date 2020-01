Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione trovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sono 204 i feriti totali della notte di capodanno un morto ad Ascoli un ventiseienne rimasto ucciso dopo essere caduto 100 metri in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato dai propri Botti nel napoletano il bilancio di 48 feriti nessuno dei quali in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di Salerno 13 a Roma e provincia ad Aversa una diciannovenne è stata colpita all’addome da un proiettile vagante non è in pericolo di vita a Cerreto Laghi nel reggiano un ragazzo di 19 anni rimasto ferito gravemente ad un occhio dall’esplosione di un fuoco d’artificio è lo stesso è accaduto ad un giovane a Canosa di Puglia sempre per l’esplosione di botti un 23enne un 14 anni in due episodihanno subito l’amputazione di una mano gravemente ferito ad una mano anche un uomo a Frascati la prima messa del 2020 A San Pietro celebrata da papa Francesco la violenza contro donne una profanazione di Dio l’ha detto proprio Pontefici Le donne sono fonti di vita Eppure sono continuamente offese picchiate violentate indotte a prostituirsi ea sopprimere la vita che portano in grembo ogni violenza inferta la donna è una profanazione di Dio ha detto Bergoglio che poi ha invitato ad associare pienamente le donne ai processi decisionali gli esseri la Corea del Nord abbandona la storia sui test missilistici nucleari e intercontinentali e il suo leader Kim jong-un annuncia che il mondo sperimenterà una nuova arma strategica di questo paese sarà in possesso nel prossimo futuro il presidente Trump si mostra fiducioso abbiamo firmato un contratto che parla di denuclearizzazione e nella fase numero 1 è stata scritta Singapore penso che chi ma sia un uomo di parola questo AdeTrump ad Hong Kong e decine di migliaia di manifestanti Pro democrazia si sono radunati il giorno di capodanno nelle strade della città i dimostranti si sono raccolti nel viktoriapark per marciare attraverso l’isola principale dell’expo rettorato britannico fino al cuore commerciale della finanziaria internazionale molti esibivano striscioni con le principali richieste tra cui elezioni talmente libere in città un’inchiesta indipendente sulla gestione della polizia e l’amnistia per le 6500 persone arrestate durante le proteste manifestazioni anche in Iraq le forze di sicurezza Baghdad Hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla che ha trascorso la notte fuori dai cancelli dell’ambasciata americana migliaia di dimostranti si erano radunati davanti alla diplomatica per protestare contro i raid statunitensi che hanno ucciso a 25 Combattenti filo iraniani nel fine settimana dopo aver montato tende e bagni portatili centinaia hanno annunciato unl’ambasciata fino a quando le forze statunitensi non saranno espulsi dal paese il leader iraniano khamenei condanna il comportamento malizioso degli Stati Uniti è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

