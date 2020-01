Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione e Gabriella Luigi in studio la violenza contro le donne e profanazione di Dio lo ha detto il Papa nell’omelia della prima messa del 2020 A San Pietro Le donne sono fonte di vita Eppure sono continuamente offese picchiate violentate indotte a prostituirsi a sopprimere la vita che portano in grembo ogni violenza inferta alla donna e una preparazione di di parole del pontefice che poi ha invitato da associare pienamente le donne ai processi decisionali il bilancio della notte di capodanno e di un morto e decine di feriti ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso dopo essere caduto per 100 metri in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato dai Botti nel napoletano il bilancio di 48 feritinessuno dei quali in gravi condizioni altre decine di feriti in provincia di Salerno 13 a Roma e provincia ad Aversa una diciannovenne è stata colpita all’addome da un proiettile vagante non è in pericolo di vita a Cerreto Laghi nel reggiano un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito gravemente ad un occhio dall’esplosione di un fuoco d’artificio lo stesso accaduto a un giovane a Canosa di Puglia sempre per l’esplosione di botti un 23enne di un quattordicenne in due episodi distinti hanno subito l’amputazione di una mano gravemente ferito a una mano anche un uomo a Frascati il discorso del capo dello Stato per l’ultimo dell’anno fiducia coesione senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono Sergio Mattarella ha spronato il paese a Guarda avanti ha invitato tutti ad abbandonare la strada della denigrazione della autocommiserazione ha chiesto ai cittadini di ritrovare onesta e civismo e alla politica di iniziare ad occuparsi di cose concretetendola di avvitarsi in una spirale propagandistica fino a se stessa per il premier Conte lavorare tutti insieme per consegnare un paese migliore ai nostri figli è un compito impegnativo ma la nostra portata Ha detto per Salvini Italia Uno stadio delle minoranze dei poteri forti ma siamo pronti a prendere per mano il paese una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata alle 3:53 sulla costa settentrionale dell’Albania non lontano da Durazzo Secondo i dati dell’agenzia geologica statunitense il Sisma ha avuto ipocentro in mare a circa 13 km di profondità ed epicentro a 27 chilometri a nord-ovest della città dell’Anfiteatro Romano non si registrano danni a persone o cose è tutto dalla redazione Vi auguro buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa