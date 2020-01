Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale buona mercoledì primo gennaio 2020 in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione una decisione ad uno strattonamento di una fede la piazza San Pietro diventa virale il pontefice ieri dopo la visita al presepe che dovuto staccare da una Pellegrina asiatica che lo tirava dalla sua parte con un paio di schiaffi sulla mano su Twitter e Facebook il video viene rilanciato con una valanga di commenti lui oggi Dura si è scusato tante volte perdiamo la pazienza le parole di vergogno chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri del deputato di Articolo 1 Arturo Scotto è stato aggredito da alcuni neofascisti ieri sera a Venezia Piazza San Marco Durante il vezzeggiamenti del Capodanno una denuncia è stata presentata ai Carabinieri a raccontare la vicenda su Facebook è stata la moglie del politico una gruppo dietro di me scrive canta Annaanche se finita nel forno io mi giro ragazzi basta loro si mette a urlare Duce Duce con mano alzata finti da mio marito che prima non li aveva sentiti cantare e si prende schiaffi in faccia poi pungono di vigliacchi che sono queste le parole della donna su Facebook vari gli attestati di solidarietà del mondo politico e domani il via ai saldi interessano oltre 15 milioni di famiglie muovono in totale 5,1 miliardi di euro con una spesa pro-capite di €140 per abbigliamento calzature accessori si inizia domani in Basilicata Sicilia in Valle d’Aosta e dal 4 gennaio in tutte le altre regioni Confesercenti 4 italiani su 10 hanno già programmato di approfittarne sento l’evento commerciali più atteso dell’anno con una percentuale di consumatori decisi di acquistare superiore di 8 punti a quella del black friday in chiusura il calcio happy new Zlatan è questo L’augurio per un buon 2020 del Milan ha postato su tutte le piattaforme Social del club allo scoccare della mezzanotte nuovo anno lo stesso Ibrahimovicaccompagna l’immagine in cui la sagoma nera dello svedese catalizza un fulmine tu lo skyline di Milano Ibra 38 anni è atteso domani all’aeroporto di Linate poi si sposterà la clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche a casa Milano te la firma sul contratto infine il primo dicembre a Milanello per svolgere i test atletici prendere contatto con i compagni il la sua presentazione ufficiale è tutto grazie per averci seguito tornano alla prossima edizione

