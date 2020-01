Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale primo dell’anno 2020 spazio all’informazione ed un morto e 204 feriti il bilancio dei botti di fine anno reso noto dalla polizia dal 2014 non si registravano decessi il numero totale di ferite evidenti un decremento rispetto allo scorso anno quando erano stati 216 sono 38 i feriti ricoverati 43 minorenni che hanno riportato lesioni mentre lo scorso anno erano stati 41 i dati relativi agli risultano in deciso aumento sono 51 rispetto ai 45 dello scorso anno in crescita anche il numero dei denunciati 277 rispetto a 197 se un giovane di cui non si conosce L’identità è morto nella tarda mattinata nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara dove era stato trasportato dopo essere stato trovato con ferite lesioni in una pozza di sangue all’interno di un pianerottolo di una Stabile del cosiddettodi cavallo il complesso di carte dove puoi avere dita lo scorso febbraio una truffa della RAI Al momento la polizia che si occupa delle indagini non esclude alcuna ipotesi gli altri sono stati lontre un milione secondo gli organizzatori manifestanti che hanno partecipato alla marcia Pro democrazia di Hong Kong durante la quale ci sono stati scontri con la polizia antisommossa le forze dell’ordine hanno usato spray urticante gas lacrimogeni mentre alcuni manifestanti hanno lanciato delle Molotov rimostranti mascherati di meno ci sono radunati per allestire barricate improvvisate gli organizzatori della marcia avevano ottenuto l’autorizzazione delle autorità Ma è stato loro ordinato di terminare il corteo dopo l’inizio degli scontri l’ultima notizia in chiusura andiamo in Australia da lunedì gli incendi hanno ucciso almeno 7 persone nello Stato della nuovo Galles del Sud lo riferisce la polizia locale citata dalla BBC il tuo che di tutto più di 200 case migliaia di persone attendono soccorsi bloccate nelle aree colpite dal fuoco queste ultime vittime portano il totale delle morti legate i rulli in tutta l’Australia in questa stagione dal meno diil numero temono le autorità locali potrebbe essere destinato ad aumentare è tutto grazie per averci seguito venivo già tornando alla prossima edizione

