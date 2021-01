Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione una Buongiorno dalla relazione e un buon ancora una volta Gabriella Luigi in studio L’Italia ha festeggiato l’arrivo del 2021 in zona rossa anti-covid un capodanno Sottotono con veglioni vietati e fuoco fino alle 7 di questa mattina piazze vuote tanti gli eventi senza pubblico trasmessi in streaming migliaia in strada invece nelle immagini arrivate da wouxun città prima del nuovo coronavirus e che ora sembra essere riuscita a debellarlo una dolorosa sciatalgia ha costretto papa Francesco a saltare ieri le celebrazioni del Te Deum di fine anno il pontefice non presiederà nemmeno la messa per la giornata mondiale della pace in programma questa mattina al suo posto il cardinale Parolin Bergoglio reciterà invece come previsto l’Angelus diin diretta dalla biblioteca del palazzo apostolico l’organizzazione Mondiale della sanità ha concesso la convalida d’emergenza al vaccino anti covid della Fazer biontech aprendo così la strada paesi di tutto il mondo per provarne rapidamente l’importazione e la distribuzione supera intanto quota 345.000 il numero di decessi legati al covid Reggio entrati ufficialmente negli Stati Uniti che si avviano a 20 milioni di casi di contagio totali un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a paesi autori di gravi violazioni dei diritti umani e quanto annunciato dai genitori di Giulio regeni torturato e ucciso nel 2016 al Cairo il provvedimento fa riferimento alla vendita di due fregate all’Egitto chiusura maltempo sull’Italia allerta Gialla in sei regioni Emilia Romagna Lazio Molise Umbria Sardegna e Toscana pericolo neve in Friuli Liguria e Appennino emiliano 1guenza sismica interessa da ieri sera alle pendici meridionali dell’Etna nella provincia nord di Catania scossa di magnitudo tre punto 8 gradi della scala Richter alle 22:54 ieri sera senza segnalazioni di danni a persone o cose è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa