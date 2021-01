Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio ben ritrovate l’ascolto della redazione In questo primo dell’anno si fa un bilancio dei festeggiamenti di ieri sera festeggiamenti Sottotono per l’Italia in zona rossa anti-covid veglioni vietati coprifuoco fino alle 7 di questa mattina piazze vuote molti gli eventi trasmessi in streaming ci sono stati meno feriti dai botti di fine anno rispetto agli anni passati ad Asti un tredicenne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo nel campo nomadi dove viveva un ferito grave a Milano in una sparatoria tra gruppi di albanesi probabilmente legate alla criminalità nel Milanese e in provincia di Napoli ma hai registrato il numero così basso di feriti a Capodanno a Napoli soltanto otto compresa una donna colpita la testaproiettile vagante esploso dopo la mezzanotte a Mugnano sarà operata nei prossimi giorni per estrarre il proiettile Papa Francesco non ha celebrato la messa per la giornata mondiale della pace in programma questa mattina per una dolorosa sciatalgia che ha costretto il pontefice a saltare anche ieri sera alle celebrazioni del Te Deum di fine anno al suo posto Questa mattina al cardinale Parolin invece il papà come previsto all’angelus di Mezzogiorno in diretta dalla biblioteca del palazzo apostolico giornata di allerta meteo in 6 regioni allerta meteo di colore giallo territorio dell’Emilia Romagna Lazio Molise Umbria Sardegna e Toscana pericolo neve in Friuli Liguria e Appennino emiliano una sequenza sismica interessa da ieri sera alle pendici meridionali del letto nella provincia nord di Catania a scossa più forte di magnitudo 38 è stata registrata alle 22:54 non ci sono segnalazioni di danni a persone o coseCambiamo argomento Torniamo a parlare di scuola perché c’è l’ok dei Prefetti al rientro in classe A partire dal 7 gennaio al 50% sul fronte lavoro all’interno della scuola si avvicina un concorso straordinario di specializzazione sul sostegno resta però il nodo del precariato e occorre una soluzione per i 200mila precari come chiede la ANIEF concorso straordinario per titoli senza escludere nessuno oppure la riapertura delle Gae concorsi abilitanti annuali e poi continua la battaglia sugli organici per la loro stabilizzazione sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato Agno comunque rimangono ancora aperte tutte le sul precariato con queste ancora ad oggi non ci sono delle novità rispetto a quanto ha chiesto il sindacato la posizione segnalata è semplice Chiara bisogna trovare una soluzionecom’è stata trovata negli scorsi anni personale precario perché più di duecentomila sono i precari nella scuola italiana da sangue centrata 3 personale docente che sono pure gli insegnanti di religione cattolica a trovare delle soluzioni e ho dei concorsi straordinari che comunque siano per titoli ed esami senza escludere nessuno da Priori Ma no tanto di quel inserendo in graduatoria per l’assunzione di reclutamento ho la riapertura delle graduatorie di esaurimento con corsi abilitanti annuale di certo Di certo è importante continuare a fare la barchetta sugli organici stabilizzando l’organico compito aggiuntivo cosa da dirti questo momento di emergenza e andando aumentare quei posti su sostegno che già una prima e dopo 20 anni finalmente si incrementa l’organico di diritto sul posto di sostegno si porta più 25000 è un terzo di quelli oggi necessarie in prospettivauna battaglia parzialmente vinta significa che sindacato ANIEF anche nel 2020 è stato ascoltato dal legislatore è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa