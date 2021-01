Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Buon anno il bilancio di ieri notte Purtroppo è di una morta e 79 feriti dei quali 23 ricoverati per i vostri del Capodanno 2021 Secondo i dati della polizia da noi trattato di un morto e 204 feriti a un ragazzo di 13 anni è morto ad Asti poco dopo la mezzanotte per le General da me nel campo nomadi dove viveva tu casa è stata aperta un’inchiesta tre feriti il più grave un uomo ha la testa da un colpo di arma da fuoco a Milano in una sparatoria per gruppi di albanesi probabilmente legata alla criminalità arrestati 48 persone dell’azione Botti 51 l’anno scorso e 180 denunciate a piede libero erano 277 nel capodanno 2020 nuovo monito di Papa Francesco quest’anno mentre Speriamo in una rinascita i nuovi pure non tralasciamo la cura perché oltre al vaccino per il corpo serve il vaccino per il cuore tra un po’ci prendiamo cura degli altri Così Bergoglio nell’omelia per la messa in San Pietro letta dal Cardinal paroline che l’ha preceduta al suo posto a causa della sciatalgia di cui soffre in un messaggio al pontefice il presidente Mattarella Ha ribadito L’importanza di una grammatica della cura che richiede di attingere al significato più profondo del concetto di responsabilità ieri sera sono stati 15272006 64,95% record del S7 nato e storico per le rilevazioni Auditel italiani che hanno seguito il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella nel Qual è lo stato ha lanciato una bella la vaccinazione anti covid definita una scelta di responsabilità un dovere Ma te l’ha chiesta la politica uno scatto morale che allontani partiti dalla tentazione di Luciano gli interessi di parte ora è il costruttore l’ultima notizia allerta gialla per pioggia oggi in sede regioni d’Italia Emilia Romagna Lazio Molise Umbria Sardegna e Toscana pericolo neve in Friuli Liguria e Appennino emilianosequenza sismica interessa la ieri sera alle pendici meridionali dell’Etna nella provincia nord di Catania scossa di magnitudo 3.8 ieri alle 22:54 senza segnalazioni di danni e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa