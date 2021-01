Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia in zona rossa tanti covid affitti già un inizio 2021 su tono conchiglioni vietati il coprifuoco fino alle 7 della mattina con le piazze vuote tanti sono stati gli eventi senza pubblico trasmetti in diretta grazie Social una festa di lusso nel bresciano la polizia interrotto una cena ballo in un albergo Romano Invia rientrata invece nelle immagini arrivate dalla Cina da wuhan citta prima Focolare io delle nuove coronavirus a che ora sembra riuscita a debellare l’epidemia l’economia il 2020 segnerà un nuovo record di crediti IRPEF Superando i 23 miliardi di euro in un decennio i crediti sono saliti del 50% passando da 14,8 miliardi del 2009 ai 22,2 del 2018 ultimo anno con i dati disponibili circa la metà dei contribuenti italiani e quanto emerge da un’analisi checome il boom dei crediti IRPEF e derivi dalla crescente popolarità di oneri deducibili e detrazioni Irpef come quelli legati alle ristrutturazioni di immobili torniamo sull’emergenza cavi del tasso di positività in Italia risalito al 12,6% i pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 27 unità i nuovi decessi sono stati 555 kg Gira di crescita anche l’indice RT avverte l’istituto superiore di sanità chiedendo grande attenzione alle misure di quasi 13000 operatori sanitari e 1400 tra personale ospiti di RSA in arrivo 62 milioni di dosi scuola ok dei Prefetti e la ripresa al 50% dal 7 gennaio in chiusura gli esteri il segretario generale dell’ONU guterres ha inviato una lettera ai paesi membri delle Nazioni Unite per chiedere di nominare loro servatori Da inviare in Libia con il compito di sovrintendere al cessate il fuoco di indurre i leader politici del paese a mettere a punto un meccanismo per eleggere il nuovo primo ministro sottolineando che la prima volta che lo intraprende iniziative attive sul treno per garantire Iriscessate Il fuoco è tutto grazie per averci seguito Quindi se tornano alla prossima edizione

