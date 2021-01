Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono 1387 le persone sanzionate e 16 quelle denunciate nella giornata di ieri il 31 dicembre e Capodanno a seguito dei controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure anti covid lo rende noto il Viminale sono stati anche 21 gli usi commerciali chiusi e 67 i titolari sanzionati complessivamente in 24 ore controllate 64855 persone 11841 attività ho esercizi ed è di un morto e 79 feriti dei quali 23 ricoverati il bilancio dei botti del Capodanno Secondo i dati della polizia l’anno scorso era stato di un morto e 204 feriti la vittima un ragazzo di 13 anni morto ad Asti poco dopo mezzanotte per lesioni all’addome Tu in caso è stata aperta un’inchiesta preferiti i più grave un uomo raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco a Milano in una sparatoria fra gruppi di albanesi probabilmente legata alla criminalità restate 48relazione Botti 51 l’anno scorso 180 denunciato a piede libero erano 277 un anno fa cambiamento al via da domani i saldi invernali che per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia muoveranno in meno dello scorso anno è già dalle quattro miliardi di euro contro 5 la signora dell’ufficio studi Confcommercio che sottolinea come il calendario di quest’anno si presenti con un rebus con le svendite che iniziano alla spicciolata domani in Basilicata Valle d’Aosta e in totale zona rossa gli acquisti in saldo secondi commerciale internazionale oltre 15 milioni di famiglie ogni persona prenderà circa €110 ultime notizie in chiusura regione Calabria ha avviato la procedura per l’invio delle lezioni l’annuncio viene dal Presidente facente funzioni scriverli entrato in carica dopo la morte della presidente eletta Jole Santelli nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali Attendo di poter condividere la nuova data con il presidente Corte d’Appello di Catanzaro passaggio necessario per poter adottare il nuovo decreto di indizione delle elezioni regionali fa sapere spilli è tutto grazie per averci seguito le muse e attorno alla prossima edizione

