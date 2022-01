Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e sabato primo gennaio 2022 Buongiorno Buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in questi sette anni non mi sono mai sentito solo anche nei momenti più bui di Mattarella ieri sera nel suo ultimo discorso di fine anno gli italiani confermando che tra pochi giorni sono andato finirà il Presidente della Repubblica ringraziato chi fidandosi Della scienze delle istituzioni ha scelto di vaccinarsi per l’opportunità di farle un’offesa Chi non lavora Ha detto il capo dello Stato da lunedì anche Lombardia Piemonte Lazio Sicilia Passeranno in zona gialla anti-covid nuovo record di casa Nazionale oltre 144 mila incidenza settimanale più che raddoppiata sale al 12,9% il tasso di occupazione delle terapie Intensive ancora 5 milioni e mezzo di italiani senza vaccino in vigore le nuove regole per la quarantena slitta al 10 gennaio la riapertura delle scuole in Abruzzo e nonostante i divieti in molti hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio un quarantenne a Taranto Manu per lo scoppio di un botto difettoso mentre nell’ascolano rimasto gravemente ferito un giovane a Napoli un uomo è stato ferito da un proiettile vagante notava Hanno lanciato fuochi d’artificio contro un cantiere in Val di Susa provocando un incendio boschivo saranno denunciati Salvini chiede al governo di istituire una cabina di regia sul tema del Caro bollette di luce e gas convocando anche imprese segretari di partito oggi non scatteranno invece aumenti dei pedaggi sul 98% della rete autostradale Nazionale l’unica adeguamento riguarda la tratta della 21 gestita da auto via Pavia almeno 12 persone sono morte altre 13 sono rimaste ferite oggi nella calca di un santuario religioso nel Kashmir indiano il bilancio è destinato ad aumentare secondo le autorità locali il fuggi fuggi si è scatenato in piena notte nel tempo di mata vaishno devi il governo ha chiesto un’indagine sull’accaduto mandato d’arresto per Nathan ha denunciato dalla ex compagna per violenza lo riportano i media uruguaiani il centro pizza del Cagliari anche positivo al covid comunica la società Rossoblu altri due i contagi del Torino esclusione dalla serie avventati in extremis per la Salernitana accettata l’offerta D’Acquisto dell’imprenditore napoletano Iervolino ed era l’ultima notizie vi auguro una buona giornata ancora una buona notte

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa