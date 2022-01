Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da l’importanza dei vaccini alla speranza per il futuro ruolo di giovani della Costituzione Sono tanti i temi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella andati a reti unificate stato il messaggio del congedo l’ultimo di mettere la come capo dello Stato alla fine di un intenso settennato Grazie italiani anche nei momenti di più voi non mi sono mai sentito solo avete mostrato il volto del paese ha detto e parla per 15 minuti in piedi stringendosi le mani e non nascondendo un po’ di emozione il meccanismo di sostegno per le famiglie con figli scatta dal settimo mese di gravidanza e Vale fino ai 21 anni d’età le relazioni partono da marzo 2022 con bonifico su conto corrente dei genitori Questo l’assegno unico 2022 da oggi al via le domandevoltiamo ancora pagina l’esecutivo ragiona sul nuovo decreto per estendere l’obbligo del trasportato nel mondo del lavoro le misure potrebbero essere discusse in un consiglio dei ministri il prossimo 5 gennaio il provvedimento richiesto dalle regioni ma presenta diversi problemi organizzativi che vanno analizzati attentamente sono 7 i territori italiani già fuori dalla Bianca Liguria Marche Veneto Friuli Venezia Giulia Calabria La Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano tutti in zona gialla queste da lunedì si aggiungono in giallo Lombardia Piemonte Lazio Sicilia Ed ora parliamo di scuola in questo inizio anno Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF di una fase transitoria del precariato che ha visto Di fatto ancora quest’anno chiamati 150.000 insegnanti come ANIEF noi chiediamo al ministro un impegno concreto per assumere da letto a righesupplenze per andare assumere tutti i precari ma anche per assumere gli idonei dei concorsi di tutto buon proseguimento di ascolto Ancora auguri di buon anno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa