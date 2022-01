Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati e soprattutto ancora buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono stati 7 anni impegnativi complessi densi di emozioni così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto per l’ultima volta del Quirinale Ti saluta gli italiani parlando dei momenti drammatici della pandemia e ricordando i meriti di chi fidandosi di scienze istituzione ha scelto di vaccinarsi la quasi totalità degli italiani sbrigare i vaccini invece ha detto Mattarella un’offesa a chi non li ha avuti la circolazione del coronavirus in Italia è sempre più intensa con un rapido aumento dei casi Per la decima settimana consecutiva in questo Apri peggioramento altri quattro regioni Lombardia Piemonte Lazio Sicilia da lunedì Passeranno in zona gialla nelle ultime 24 ore di taglia registrato 144243 nuovidi coronavirus a fronte di un milione 224025 tamponi lo riporta il Ministero della Salute secondo cui i morti sono 155 i rimessi guariti sono 22579 aumentano di ingresso in terapia intensiva i ricoveri nei reparti covid è il tasso di positività si attesta al 11,8% scuola elementare chiusa in presenza per un sì quindi collezioni in Dad per procedere con le vaccinazioni consentirne la riapertura di sicurezza è l’ipotesi che si sta valutando in campagna in questo momento afferma il presidente Vincenzo De Luca Il grosso del contagio covid riguarda l’età 5 11 anni e dai 0 ai 16 anni credo valga la pena di riflettere sapendo che la tutela della Salute un tema prioritario dei bimbi ha detto del cronaca dichiarava falsamente di aver somministrato vaccini anti covid E numerosi pazienti novacs che lo raggiungevano da tutta Toscana per ottenere un green fa solo per questo motivoimmagini dei Carabinieri di Prato del NAS di Firenze coordinate dalla Procura di Pistoia un medico della Montagna Pistoiese finito gli arresti domiciliari al momento risultano indagate 19 persone ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa