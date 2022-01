Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Sabato primo gennaio Buon anno Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozioni oggi questi sentimenti sono cresciuti del fatto che tra i giorni come dispone la Costituzione si concluderà il mio ruolo di presidente così il capo dello Stato Sergio Mattarella ha iniziato sto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica ha rivolto l’augurio gli italiani con la vita di guardare con fiducia e speranza nuovo anno Ringraziando ciascuno per aver mostrato a più riprese il volto laboriose creativo e solidale del paese nuovo record in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 144243 i casi individuati da ancora prima erano stati 126 1888 le vittime Secondo i dati del Minidella Salute sono 155 mentre ancora prima erano state 156 questo tempo di vendemmia cresciuto in tutto il mondo il senso di smarrimento Dopo una prima di direzione in cui ci siamo sentiti solidari sulla stessa barca si è diffusa la tentazione del ti salvi chi può lo ha detto Papa Francesco nell’omelia per i vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio nel Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso veramente Possiamo e dobbiamo dire grazie a Dio ha detto il pontefice perché la scelta della responsabilità solidale non viene dal mondo viene da Dio anzi viene da Gesù Cristo che impresso una volta per sempre nella nostra storia La rotta della sua vocazione originaria essere tutti sorelle e fratelli e figli dell’unico padre ha detto il papà e di 9 feriti tra Napoli e provincia uno in più rispetto a inizio 2021 quando si era comunque registrato un forte calo rispetto agli anni precedenti il bilancio della notte di capodanno Secondo i dati diffusila Questura quattro feriti si sono verificati a Napoli 5 in provincia in città due persone sono state portate all’ospedale Cardarelli 1 al Fatebenefratelli uno al vecchio Pellegrini qui ieri sera ha raggiunto il vino Grillo anche te di 40 anni ferito da un proiettile vagante al petto mentre Stava fumando in strada la più grave delle persone ricoverate si trova al Cardarelli si tratta di una cinquantatreenne ferita agli occhi dall’esplosione dei Pooh degli altri problemi soprattutto agli arti in provincia di Napoli due persone sono state ricoverate a Frattamaggiore e altre due Agugliano 1 Castellammare di Stabia poi dimessa 20 giorni la prognosi per ustioni a una mano in chiusura andiamo all’estero in Corea del Nord leader nordcoreano Kim jong-un ha messo l’economia al centro del suo discorso pronunciato al di importante riunione del partito di governo riportato i media statali A differenza degli anni precedenti quando il suo discorso di capodanno Si è concentrato sulla sua politica in materia di di privati a chi mi ha fatto stavolta dello sviluppo economicosituazione alimentare la sua priorità il regime nordcoreano che deve affrontare numerose istituzioni internazionali per i suoi programmi militari vietati soffre di carenza di cibo ed allora è nota Per sfamare il suo popolo la pressione sull’ economia nordcoreana è stata accresciuta dalla chiusura delle frontiere ordinate per combattere la pandemia di covid-19 fare un passo decisivo per risolvere i problemi legati ai bisogni quotidiani della gente ha detto che nel suo discorso così riferisce l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana secondo la banca centrale della Corea del sud e Nel 2020 il nord ha vissuto la sua più grave recessione economica degli ultimi due decenni il leader nordcoreano che ha preso il posto di suo padre Kim jong-il 10 anni fa ha detto alla riunione di partito che affrontare la vendemmia è uno degli obiettivi principali per il prossimo le misure di emergenza contro l’epidemia devono essere poste in cima alle priorità nazionali del trattate Con vigore senza il minimo allentamento deviazione scappatoia nel suo discorso non ha menzionato direttamentela Corea del Sud affermando semplicemente che Pyongyang continuerà a rafforzare le sue capacità militari l’ambiente militare sempre più instabile nella penisola coreana e la situazione internazionale richiedono rafforzamento delle capacità di difesa Nazionale ha fermato Kim città dalla stessa agenzia e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa