Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Luigi in studio è atteso questo oggi l’annuncio del ritiro degli Stati Uniti dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari pietra miliare della fine della guerra fredda da Reagan e Gorbaciov libero nasce il governo di hariri premier con gli alleati che controllano di puzzle esecutivo in Siria in 4 anni e mezzo lì di seguito oltre 6200 condanne a morte l’ondata di maltempo in queste ore sono Italia con nevicate al nord e pioggia al centro allerta neve per Valle d’Aosta Piemonte Liguria Lombardia trentino-alto Adige Veneto da questa mattina ho forti venti su Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio allerta arancione su Emilia e Toscana negli Stati Uniti intanto salgoVenturi morte causa dell’ondata di Genova sul midwest caso si cuoce dopo lo sbarco di 47 migranti nel porto di Catania la nave ancora nella città di ieri sera mi ha detto che a bordo proseguivano i controlli della polizia sul caso Diciotti il processo sarebbe un invasione di campo a fermo al Ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi a Genova i funerali del 25 del nigeriano che a Tortona si sarebbe suicidato causa dell’annullamento del suo permesso umanitario Facebook vola in borsa per bar guadagnino un giorno oltre 6 miliardi di dollari e schizzo al quinto posto nella classifica dei più ricchi al mondo con un patrimonio di 65 miliardi e mezzo con profitti record Amazon batte le attese sale del 3% Wall Street stamattina apertura in lieve rialzo per le borse asiatiche mentre per quanto riguarda i dati commerciali Pechino parla di importantipiccoli Stati Uniti Coppa Italia in chiusura La Lazio ha battuto L’Inter ai rigori ieri sera ultima partita dei quarti di finale accede così alle semifinali dove affronterà il Milan intanto si è conclusa la finestra di mercato invernale La Lazio ha preso Romulo però al Cagliari e Sau alla Sampdoria è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa