Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ren ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Gran Bretagna dello scoccare della mezzanotte non è più nell’Unione Europea poco prima è cominciato un conto alla rovescia sulla facciata di Downey Street è un altro sulle scogliere di Dover una folla di orsetti ci riunite cemento mentre il bordo in Scozia una contromanifestazione tornata a chiedere un nuovo referendum per staccarti da Londra e tornare nell’Unione per Johnson è l’alba di una nuova era per molti momento di meravigliosa speranza per altri anche smarrimento Ma noi vogliamo riunire paese ha detto e avere una Cooperazione amichevole con il partner dell’Unione Europea in Irlanda del Nord ricompare un’invisibile frontiera con Dublino a Bruxelles prevale la sensazione di un passo avventato dagli Stati risulta il segretario di stato americano Mike Pompeo permettendo rafforzamento dei legami con il Regno Unito il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato d’emergenza per sementi per il coronavirus cinese stanziando €5000000 a gestirevita sarà un Commissario straordinario Come avvenne per la sarta è il capo della protezione civile Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture abitative menta per assicura la prevenzione funziona e ogni allarmismo e ingiustificato condannati gli atti di intolleranze che sia accertato in Italia Restano due una coppia di turisti cinesi in condizioni discrete allo Spallanzani di Roma stop ai voli da e per la cena controlli rafforzati nei porti Emergenza anche negli Stati Uniti dove Wall Street oltre il 2% in Cina l’ultimo bilancio registra quasi 12000 contagi 259 morti 2 km ritardi nella gestione dell’ epidemia essi cominciate le conseguenze economiche e proprio allo Spallanzani ieri si è tenuta una conferenza stampa a margine della conferenza stampa abbiamo incontrato il direttore scientifico della stanza il professor Giuseppe porta utilizzabili Quando esistono prove quando le agenzie regolatorie esistono candidati per ben diverso da farmaci registrati utilizzoCi sono farmaci che ti appunto per altre patologie Al momento sono indicati solo per le zone ad alta circolazione Firenze non esisto non esisto non esistono cure per questa malattia vengono solo sottoposti a trattamento sintomatico e ove necessario gestite le Positano ci siano altri casi in Italia Esattamente come succede negli altri paesi sarebbe starebbe Non guardare in faccia la realtà e guardare a stare attenti esattamente come le agenzie internazionali raccomandano significa identificare ovviamente eventuali altri dati da una settimana fa la conferenza di una settimana fa cosa sappiamo che cosa sappiamo nulla le nostre conoscenze Sono esattamente le stesse abbiamo migliori Stime che derivano dall’incremento del numero dei casi che ogni giorno vengono pubblicate tutte le mattine voi le trovate sul sito dell’organizzazione mondialecomunicati distribuiti anche per indicazione li potete prendere come distribuzione nel paese mi sembra di capire che la maggior parte dei casi siano nella zona di Roma e provincia No non dobbiamo creare confusione noi parliamo solo di persone che hanno avuto contatto sono persone che hanno avuto contatto direttamente con la zona cinese interessata non si tratta di cittadini di persone che l’hanno presa in qualche altro modo oggi e domani si tiene a Roma la prima assemblea nazionale d’Italia titolo buon governo verso populismo per sconfiggere populismo corre la serietà occorrono i risultati dice Renzi occorre riformismo però non gli ho dato questa riformismo una parola che non scalda Ma è una parola che serve per sconfiggere la bicicletta è il 10 3% la situazione molto complicata televisioni internazionali dalla Cina i dati alla Libia rischiano di peggiorare il quadro bisogna cambiare passo 5 casi dipoche ore ieri dal sud al Nord in Alto Adige un pakistano di 38 anni ha ucciso la moglie all’ottavo mese di gravidanza in Sicilia nel Nisseno un 27enne ha sparato una donna con la quale aveva avuto una breve relazione a sua figlia Poi si è suicidato a Mazara del Vallo nel Trapanese un uomo ha massacrato di botte per tre giorni la moglie fino a ucciderla in Sardegna un uomo di 53 anni è stato di fermo dopo che il corpo della compagna scomparsa dicembre è stato ritrovato dai carabinieri a Genova ucciso la moglie e poi ha tentato il suicidio allarme della Cassazione quella dei femminicidi un’emergenza Nazionale dice il procuratore generale salti il Senato americano ha detto no a nuovi testimoni nuove carte nel corso processo per impeachment nei confronti di un’altra me li faccio spianando la strada per la soluzione del presidente americano una vergogna nessun testimone nessun documento il Senato si è sottratto alle sue responsabilità sulle azioni Donald Trump così non avrai la Mary che ricorderà di questo sciagurato uomo ha commentato a caldo il leader della minoranza Democratica in Senato il Chuck schumer il voto finale surin Beach

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa