Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 259 morti e oltre 11.000 contagiati l’ultimo bilancio ufficiale che giunge da Pechino sull’epidemia di coronavirus Pechino a mettere i ritardi nella gestione dell’ epidemia i casi accertati in Italia restano una coppia di turisti cinesi in condizioni discrete allo Spallanzani di Roma il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi stanziando €5000000 a gestire la calamita sarà un Commissario straordinario Come avvenne per la sarta è il capo della protezione civile Angelo Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture abitative Ma rassicura la prevenzione funzione Ogni allarmismo ingiustificato il premier invita gli italiani a condurre una vita normale che il ministro della Salute speranza sottolinea che la situazione sotto controllo Intanto i paesi preparano l’evacuazione dei connazionali rimasti a Luana appena arrivati gli inglesi tradottiritocca gli italiani che resteranno sotto osservazione per 14 giorni alla caserma della Cecchignola ieri allo Spallanzani di Roma conferenza stampa sulla situazione e gli aggiornamenti Abbiamo ascoltato Al termine della conferenza il direttore scientifico dello Spallanzani il professor Giuseppe Ippolito sono prove quando le agenzie regolatorie esistono candidati che è ben diverso da farmaci registrati utilizzabili sono farmaci perché appunto per altre patologie Al momento sono indicati solo per le zone ad alta circolazione Firenze non esistono non esistono non esistono cure per questa malattia vengono solo sottoposti a trattamento sintomatico e ove necessario gestitel ecopelle color bosita dire che non si siano altri casi in Italia esattamente come successo negli altri paesi sarebbe sarebbe Non guardare in faccia alla realtà e guardarestare attenti esattamente come le agenzie internazionali raccomandano significa identificare precocemente eventuali altri gatti nostre conoscenze Sono esattamente le stesse abbiamo un che derivano da l’incremento del numero dei casi che ogni giorno vengono pubblicate tutte le mattine voi le trovate sul sito dell’organizzazione Mondiale Sanità con i casi distribuiti per indicazione li potete prendere non dobbiamo creare confusione noi parliamo solo di persone che che hanno avuto a contatto sono persone che hanno avuto contatto direttamente con la zona cinese interessata non si tratta di cittadini e il di persone che l’hanno presa in qualche altro modo il voto finale sono impeachment di un’altra senato è stato fissato per mercoledì il giorno dopo il discorso sullo stato dell’Unione che il presidente terra davanti al congresso in seduta plenaria manca ancora la comunicazione ufficiale Ma alcuni media americani hanno anticipato la notiziaSenato statunitense ha detto no a nuovi testimoni nuove carte nel corso del processo per impeachment spianato di fatto la strada verso la soluzione del Tycoon la Gran Bretagna dallo scoccare della mezzanotte non è più nell’Unione Europea la brexit diventa realtà dopo un travaglio lungo 3 anni e mezzo iniziato con il referendum del 2016 è proseguita tra negoziati proroga la caduta dei primi ministri come David Cameron e Teresa mai e profonde divisioni nella società britannica dei premi ha Boris Johnson è l’alba di una nuova era per molti momento di meravigliosa speranza per altri di Anzio smarrimento Ma noi vogliamo riunire il paese ha detto avere una Cooperazione amichevole con gli starter nell’Unione Europea L’addio è stato anche un conto alla rovescia sulla facciata di downing Street da un altro sulle scogliere di Dover si chiude così una pagina di storia durata quasi mezzo secolo dal 1973 oggi quella del matrimonio Tra Londra e Bruxelles le bandiere europee Sono state tolte le classi delle potere nel Regno Unito e viceversa a Londra piazze divise in moto del Popolo ero scettico riunito in folla a Westminster Square dall’altra parte sempre nella capitale ma anche altrove le recriminazioni rammarico dei RenaiMichi non avrebbe voluto questo epilogo torniamo in Italia un ragazzo è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte a Bricherasio in provincia di Torino domani viaggiano a bordo di un’auto che in via degli archibugieri di San Giorgio per cause ancora da chiarire Finita fuori strada il conducente morto sul colpo un passeggero è stato trasportato dal 118 all’ospedale CTO di Torino in gravi condizioni mentre sono ricoverati all’ospedale di Pinerolo su incidente indagano i carabinieri E questa era l’ultima notizia restate in nostra compagnia e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa