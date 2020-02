Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione Londra ha lasciato l’Unione Europea John sono nella fine non nuovi inizi vogliamo unire il paese per molti è meraviglioso speranza per altri anche smarrimento dice il premier nel discorso la break entra in vigore con il suo periodo di transizione che durerà fino a fine anno il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi per il coronavirus cinese stanziando €5000000 a gestire la sanità sarà un Commissario straordinario Come viene per la sarta è il capo della protezione civile Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture abitative ma intanto la sicura la prevenzione funzione Ogni allarmismo ingiustificato condannati gli atti di intolleranza il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma il professor Giuseppe Ippolito esistono prove quando le agenzie regolatorieesistono candidati che è ben diverso da farmaci registrati utilizzabili sono farmaci metti appunto per altre patologie Al momento sono indicati solo per le zone ad alta colazione Firenze non esisto non esisto non esistono cure per questa malattia vengono solo sottoposti a trattamento sintomatico e ove necessario dire che non ci siano altri casi in Italia esattamente come successo negli altri paesi sarebbe sarebbe Non guardare in faccia alla realtà e guardare a stare a esattamente come le agenzie internazionali raccomandano significa identificare precocemente eventuali altri gatti nostre conoscenze Sono esattamente gli stessi abbiamo miglioristi che derivano da l’incremento del numero dei casi che ogni giorno vengono pubblicate tutte le mattine voi le trovate sul sito dell’organizzazione Mondiale Sanità con i casi distribuiti anche per InviaIo me li potete prendere non dobbiamo creare confusione noi parliamo solo di persone che che hanno avuto contatto sono persone che hanno avuto contatto direttamente con la zona cinese interessata non si tratta di cittadini e di persone che l’hanno presa in qualche altro modo migranti alla zona Barca in pericolo con 47 persone nella zona Sar maltese nel messaggio n g Denuncia una mancata risposta delle autorità maltesi le autorità Si rifiutano di dirci se spiano lanciando un’operazione di soccorso Addio l’impeachment del Senato rifiuta di ascoltare la testimonianza dell’ex consigliere Sicurezza Nazionale John Bolton la maggioranza repubblicana retta con Trump è mercoledì il voto finale E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

