Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata una giornata importante per l’Italia Per quanto riguarda l’allarme coronavirus per la prima volta è stato dichiarato lo stato di emergenza decretato per sei mesi il Consiglio dei Ministri stanziando €5000000 arriva poi un Commissario straordinario Angelo Borrelli capo della protezione civile Intanto lunedì italiani ancora presenti Apuana saranno rimpatriati Intanto il bilancio dell’epidemia di virus è salito a 259 morti in Cina Mentre i nuovi casi registrati venerdì sono 2102 con oltre 11.000 infezioni confermate secondo la commissione sanitaria nazionale cinese 42 delle 46 Vittime sono state registrate nella provincia di hubei da dove ha iniziato il contagio la crescita di decessi infezioni si dimostra stabile sono invece 18 i casi finora individuati in Europa di cui due in Italia la brexit e realtà a mezzanotteCatania salutato l’Unione Europea chiudendo una pagina di storia durata quasi mezzo secolo dal 1973 A oggi Un addio tra i festeggiamenti colorati del Popolo euroscettico le recriminazioni di gruppi sparpagliati di riducibili del fronte problema era marito di molti nel regno come in altri paesi Italia compresa abbiamo ora in Italia erano impegnati in un delicatissimo intervento per un aneurisma dell’aorta quando in sala operatoria fanno irruzione in un altro paziente che pretendevano un consulto con il primario è costretto a interrompere l’operazione per qualche minuto l’equipe di chirurgia è stata anche verbalmente aggredita ma i sanitari mantenendo la calma hanno evitato il peggio ennesimo attacco medici ospedalieri è venuto questa volta nosocomio Perrino di Brindisi e rimaniamo in Italia andiamo in autostrada è stato rintracciato dalla Polizia Stradale di Massa Carrara Il conducente di un’auto che alcuni giorni fa stava percorrendo contromano un tratto della 15 e dopo essersi accorto dello sbaglio anche invertito la marcia per recarsi dove era diretto lui novantenne della Lunigiana quella mattina aveva preso l’autostrada per recarsi presso l’ASL diDov’è la moglie aveva fissato una visita con il medico ma dopo aver imboccato il casello di Aulla sbagliato strada e anziché dirigersi verso La Spezia ha imbucato in senso inverso la corsia con direzione Parma a quel punto quelli che erano alla guida di furgoni Tir e percorrevano nel verso giusto quella tratto autostradale dopo aver schivato l’impatto con l’auto dell’anziano Hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa della Polstrada in caserma i poliziotti gli hanno ritirato la patente fermato l’auto per e notificata una multa di circa €1000 l’universo per quanto è caduto si è scusato ed è tutto buon proseguimento di ascolto

