Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale vi trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Cina l’ultimo bilancio registra quasi 12000 contagi per coronavirus 259 morti Pechino ammette ritardi nella gestione dell’ epidemia l’Australia avara per 15 giorni misure per non consentire l’accesso nel Paese agli stranieri non residenti in arrivo dalla Cina il Vietnam sospende i voli da e per la Cina Apple annuncia la chiusura di tutti i suoi negozi uffici in Cina fino al 9 febbraio ieri il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza stanziando €5000000 a gestire la calamita sarà un Commissario straordinario Come avvenne per la sarta è il capo della protezione civile Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture abitative ma intanto la prevenzione funzione Ogni allarmismo è ingiustificato i casi accertati in Italia Restano due una coppia di turisti cinesi in condizioni discrete allo Spallanzani di Roma 12 i ricoverati sempre allo Spallanzanibitest A tal proposito abbiamo sentito il direttore scientifico dello staranzani il professor Giuseppe Ippolito regolatorie esistono candidati del ben diverso da farmaci registrati utilizzabili sono farmaci che ti appunto per altre patologie Al momento sono indicati solo per le zone ad alta circolazione Firenze non esisto non esisto non esistono cure per questa malattia vengono solo sottoposti a trattamento sintomatico e ove necessario gestite l’ecopelle morbosità dire che non ci siano altri casi in Italia esattamente come successo negli altri paesi sarebbe sarebbe Non guardare in faccia alla realtà e guardare stare attenti esattamente come le agenzie internazionali raccomandano significa identificare precocemente eventuali altri gatti nostre conoscenze Sono esattamente gli stessi abbiamofioristi che derivano da l’incremento del numero dei casi che ogni giorno vengono pubblicate tutte le mattine voi le trovate sul sito e Organizzazione Mondiale Sanità con i casi distribuiti anche per indicazione li potete prendere non dobbiamo creare confusione noi parliamo solo di persone che che hanno avuto a contatto sono persone che hanno avuto contatto direttamente con la zona cinese interessata non si tratta di cittadini di persone che l’hanno presa in qualche altro modo la Gran Bretagna dallo scoccare della mezzanotte nell’Unione Europea poco prime cominciato un conto alla rovescia sulla facciata di downing Street è un altro sulle scogliere di Dover una parola di oro scettici riunita celebrato l’evento mentre Edimburgo in Scozia una contromanifestazione tornata a un nuovo referendum per staccarsi da Londra e tornare nell’Unione Europea per Johnson è l’alba di una nuova era Bruxelles prevale la sensazione di un pazzo avventato la riforma del regime della prescrizione che la sostiene dopo il primo gradorischi di incostituzionalità e Viola l’articolo 111 della Costituzione con il quale confligge quanto gli effetti incidendo sulla garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo lo sottolinea nella relazione per l’anno giudiziario Milano il procuratore generale Roberto Alfonso che allo stesso tempo lamenta spaventosi vuoti di organico la mancanza di risorse che contribuiscono a determinare tempi lunghi del processo a Roma ha prescritto un processo 2 afferma il presidente della Corte di Appello di Roma Luciano panzani nella sua relazione cinque casi di femminicidio in poche ore ieri da sud a nord in Alto Adige un pakistano di 38 anni ucciso la moglie all’ottavo mese di gravidanza in Sicilia nel Nisseno ventisettenne ha sparato una donna con la quale aveva avuto una breve relazione a sua figlia Poi si è suicidato a Mazara del Vallo nel Trapanese un uomo ha massacrato di botte per tre giorni la moglie fino a ucciderla in Sardegna uomo di 53 anni in stato di fermo dopo che il corpo della compagna in pasta dicembre è stato ritrovato dai carabinieri a Genova un uomo ucciso l’ex moglie poi ha tentato il suicidio il Senato americano ha detto no nuovinuove carte nel corso del processo per impeachment nei confronti di Donald Trump di fatto spianando la strada per la soluzione del presidente americano una vergogna nessun testimone nessun documento il Senato si è sottratto alle sue responsabilità commentato a caldo il leader della minoranza Democratica in Senato Chuck schumer il voto finale sul impeachment è stato fissato per mercoledì Un giovane morto altri tre sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la notte Bricherasio nel pinerolese viaggiavano su un auto che per cause ancora da chiarire è finita fuori strada Il conducente è morto sul colpo un passeggero è stato trasportato all’ospedale CTO di Torino in gravi condizioni cresce in Italia la bonus il meccanismo per il mecenatismo culturale lanciato nel 2015 dal ministro della cultura Franceschini Grazie 14237 Mecenate non c’è oggi il mibact delle donazioni a favore del patrimonio italiano superato i 435 milioni di euro oltre 25 milioni di euro in più in sei settimane soddisfatto il ministro in pochi anni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa