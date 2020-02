Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus stanzia €5000000 i contenuti della delibera saranno stilati dalla protezione civile e dal Ministero della Salute alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale della MSC ministro della Salute Roberto Speranza abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro paese in questi casi come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’ infezione Ciao allarme sulla prescrizione del primo presidente della Cassazione Giovanni mammone per gli effetti della riforma Infatti presso l’alta corte per il venir meno delle prescrizioni che maturano in appello eccezione25.000 poi ci assillano cioè rischio di un significativo incremento del carico penale vicino al 50% che difficilmente potrebbe essere trattato risulta pertanto necessario opporre allo studio attuare le più opportune soluzioni normative strutturali organizzative tali da scongiurare la prevedibile crisi in giro ci sia meno gente del solito lo dicono un po’ tutti Michael e rossa non ha spento la Chinatown di Milano dove Comunque in questo venerdì dalle temperature primaverili non sono pochi gli italiani e cinesi che bevono un caffè all’aperto e vanno a fare acquisti anche alimentari Certo c’è meno passeggio di gente in questi giorni anche gli affari vanno un po’ a rilento ma non c’è l’allarme dicono due signore che gestiscono negozio di calzature rilassa e anche due giovani gestori di una grotta di parrucchieri Nessun allarme clienti sono quelli di prima la Russia rispetta pienamente tutti gli obblighi previsti dagli accordi relativiidlib in Siria ed è preoccupata degli attacchi dei miliziani contro le forze siriane la base aerea russa di me lo ha detto il portavoce di dimmi tu per scovare fingendo le cose del presidente turco erdogan secondo cui la Russia non avrebbe rispettato una parte degli accordi sulla zona di escalation Kobe Bryant coach essere in Italia a ottobre 2020 per electajunior coach Wizard magico basket Camp durata ideata da Kobe Bryant è il mito del basket mondiale tragicamente scomparso il 26 gennaio già al numero uno dei bestseller del New York Times ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa