Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positivo al coronavirus è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma lo comunica il nuovo Bollettino medico sottolineando che la donna 65 anni accusato nausea e vomito mentre l’uomo di 66 anni presenta un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale e febbre alta Associata a tosse astenia in corso test su 13 casi sospetti osservazione e 13 ricoverati ma dimessi dopo un test negativo confermata anche la negatività al test da parte dell’operaio romeno che lavora locale di Roma dove alloggiavano i due cinesi in Cina l’ultimo bilancio registra quasi 12000 contagi per il coronavirus e 259 morti a Gran Bretagna decide di richiamare parte del personale in forza la sua marcata è suaConsolati in Cina e Australia avara per 15 giorni misure per non consentire l’accesso nel Paese agli stranieri non residenti in arrivo dalla Cina il Vietnam e sospende i voli da e per la cena Apple annuncia la chiusura di tutti i suoi negozi e uffici in Cina fino al 9 febbraio a Gran Bretagna dallo scoccare della mezzanotte non è più nell’Unione Europea poco prima è cominciato un conto alla rovescia sulla facciata di downing Street è un altro sulle scogliere di Dover una folla di Rossetti Ciriè unità ottimizzare Square ha celebrato l’evento mentre Edinburgh una contromanifestazione tornata a chiedere un nuovo referendum per staccare la Scozia da Londra e tornare nell’Unione Europea per Johnson è l’alba di una nuova era smentiti tutti i profeti di Sventura che avevano previsto catastrofi economiche il popolo britannico dimostrato orgoglio coraggio visione così il leader della Lega Matteo Salvini Mentre per il segretario del PD Nicola Zingaretti la brexit è un colpo alSporting chiusura tennis Sofia kenin ha vinto gli Australian Open di tennis primo Slam dell’anno la ventunenne statunitense ha battuto in finale a Melbourne la spagnola in tre set con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 è tutto a più tardi

