Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positiva al coronavirus è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma il nuovo Bollettino medico sottolineando che la donna 65 anni ha accusato nausea e vomito mentre l’uomo 66 anni presenta un quadro di polmonite interstiziale Veo l’area laterale e febbre Associata a tosse e astenia in corso test su 13 casi sospetti 20 non servazione crediti ricoverati ma dimessi dopo test negativo confermata anche l’attività di test da parte dell’operaio rumeno che lavora al hotel di Roma dove alloggiavano i due cinesi in Cina all’ultimo bilancio registra quasi 12000 contagi per il coronavirus e 259 mortiGran Bretagna decide di richiamare parte del personale in forza la sua ambasciata che i suoi Consolati in Cina l’Australia bara per 15 giorni misure per non consentire l’accesso nel Paese agli stranieri non residenti in arrivo dalla Cina il Vietnam e sospende i voli da e per la Cina Apple annuncia la chiusura di tutti i suoi negozi e uffici cinesi fino al 9 febbraio iscrizione Io aspetto le divergenze dei penalisti lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Roma parlando della riforma della prescrizione ha degli avvocati per Bonafede le divergenze sono fisiologiche perché sono pronto al confronto con tutti gli attori ha detto nelle guardasigilli sport in chiusura a calcio è serie A ventiduesima di campionato il primo anticipo Bologna Brescia è in campo a seguire Cagliari Parma alle 18 e poi sassuolo-roma 20:45 domani apre i giochi Juventus Fiorentina alle30 poi Lazio Spal Milan Verona Atalanta Genoa Lecce Torino e Udinese meno Inter lunedì sera alle 20:45 sampdoria-napoli è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa