Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella studio quasi 12000 contagi per il coronavirus e 259 morti questo l’ultimo bilancio dell’epidemia in Cina ieri è stato il giorno record per la diffusione del morbo il mondo è in ansia per gli effetti sulle persone L’economia in Italia restano discrete le condizioni della coppia di cinesi risultata positiva al virus è ricoverato allo Spallanzani di Roma nel bollettino all’ospedale sottolinea che la donna ha accusato nausea e vomito l’uomo presenta un quadro di polmonite interstiziale alveolare bilaterale febbre Associata a tosse e astenia in corso test su 3 casi sospetti 20 sono in osservazione e 13 ricoverati ma dimessi dopo test negativo confermata anche la negatività il test dell’ operaio romeno che lavora al hotel di Roma dove alloggiavano i2cturisti cinesi Intanto stanno lasciando l’Italia con scali intermedi dai principali aeroporti in corso consultazioni tra i ministri dell’Unione Europea non c’è preclusione a frequentare la scuola per gli studenti che sono arrivati in Italia dalla Cina che non presentano i sintomi caratteristici del coronavirus lo dispone una circolare congiunta dei Ministeri di salute istruzione che verrà diffusa domani per la riapertura delle scuole dopo l’allarme anche in Italia alcuni punti della direttiva sono stati anticipati dal Veneto durante una conferenza stampa convocata dal Presidente della Regione Zaia il timer cinese li keqiang ha chiesto alla presidente della commissione europea Ursula von der leyen nel corso di una telefonata di aiutare a favorire gli approvvigionamenti di forniture mediche più urgenti dai Paesi membri europei attraverso i canali business intanto la Banca Centrale cinese vede un impatto temporaneo sull’economia per la crisi innescata dal coronavirus e passache userai vari strumenti di politica monetaria Per assicurare che la liquidità sui mercati resti ragionevolmente ampia andiamo in chiusura con nello sport calcio Serie A ventiduesima giornata di campionato Il Bologna ha battuto il Brescia per 2 a 1 nel primo anticipo di quest’oggi in campo cagliari-parma a seguire sassuolo-roma poi domani Juve Fiorentina L’Inter invece in trasferta sul campo dell’Udinese è tutto dalla redazione buona serata

