Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il presidente dei presidi Giannelli ha scritto una lettera alla ministra dell’Istruzione Azzolina in merito al coronavirus sia chiedendo la diffusione di indicazioni precise alle scuole affinché adottino comportamenti corretti omogenei su tutto il territorio nazionale perché Ci sono casi di studenti andati in Cina di recente e questo sta Alimentando risorge di timori diffusi intanto quasi dodicimila il conta g259 i morti questo l’ultimo bilancio dell’epidemia in Cina ieri è stato il giorno record per la diffusione del morbo il mondo è in ansia per gli effetti sulle persone sull’economia in Italia restano discrete le condizioni della coppia di cinesi risultata positiva al coronavirus è ricoverata allo SpallanzaniRoma test in corso su 13 casi sospetti 20 sono in osservazione e 13 ricoverati dimessi dopo test negativo confermata anche la negatività il test dell’ operaio che lavora nell’ hotel di Roma dove alloggiavano i due cinesi turisti cinesi Intanto stanno lasciando l’Italia con scali intermedi dai principali aeroporti in corso consultazioni tra i ministri dell’Unione Europea le autorità cinesi hanno rilevato casi di virus h5n 1 dell’aviaria a shao Yang provincia centrale del un Anna con circa 4500 infettati nel complesso sono stati abbattuti quasi 20 mila capi dopo la conferma del contagio la provincia del unanae confina con quella dell’ubaye dove è scaturita l’epidemia del nuovo coronavirus TV en nella cronaca da mercoledì non si hanno più notizie di un ragazzo italiano Mattia fiaschini di 24 anni di Cesenatico che risulta Disperso in Australia sulle Blue mountains catenacosa dovreste di Sidney secondo quanto spiega la polizia australiana a mercoledì il ragazzo avrebbe iniziato un viaggio da solo verso Blue mountains e quando giovedì non si è presentato al lavoro È scattato l’allarme perché sono attive da un paio di giorni nella zona non c’è ricezione cellulare sport in chiusura calcio è Serie A 21 del Bologna sul Brescia Nel primo anticipo di oggi in campo Cagliari Parma poi a seguire sassuolo-roma domani la Juventus attende la Fiorentina mentre l’Inter in serata sarà in trasferta sul campo dell’Udinese è tutto della Stazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa