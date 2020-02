Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio il presidente dei presidi Giannelli ha inviato una lettera alla ministra dell’Istruzione mazzolina sul coronavirus chiedendo che venga diramata al più presto una circolare contenente le indicazioni alle scuole affinché adottino comportamenti corretti omogeneo su tutto il territorio nazionale Ci sono casi infatti gli studenti che sono andati in Cina di recente e questo sta Alimentando l’insorgenza di timori diffusi intanto L’ultimo bollettino parla di quasi 12000 contagi 259 morti ieri è stato giorno record per la diffusione del morbo il mondo in ansia per gli effetti sulle persone e sull’economia in Italia restano discrete le condizioni della coppia di cinesi positivo al Virus ricoverata allo Spallanzani di Roma in corsotest su 13 casi sospetti 20 sono in osservazione 13 ricoverati da dimessi dopo il test negativo confermata anche la negatività sul test dell’ operaio romeno che lavora nel hotel Roma dove alloggiavano i due cinesi turisti cinesi Intanto stanno lasciando l’Italia con scali intermedi dai principali aeroporti in corso consultazioni tre ministri dell’Unione Europea in una Spunta anche l’aviaria a shaoyang provincia centrale del un anno e con circa 4500 folli infettati dal virus h5n uno nel complesso sono stati tutti quasi 20 mila capi dopo la conferma del contagio la provincia del unanae confina con quella dello bei Da dove è scaturita l’epidemia del nuovo coronavirus dvn Cambiamo argomento si torna a parlare del ex Ilva arcelormittal andando ben oltre i propri obblighi contrattuali sarebbe disposta concordare in buona fede anche sotto la supervisione del tribunale le modalità per garantire la più agevolefunzione dei rami d’azienda e venire incontro alle esigenze di Ilva lo si legge nella memoria con cui il gruppo replica quella dei commissari nell’ambito della causa civile lo Sporting chiusura calcio Serie A 22esima giornata di campionato questa sera 20:45 il terzo anticipo di giornata Sassuolo Roma domani le altre partite Juventus Fiorentina 12:30 Lazio Spal alle 15 milan-verona alle 15 sempre alle 15 Atalanta Verona poi alle 18 Lecce Torino 20:45 udinese-inter chiuderà la giornata Sampdoria Napoli lunedì sera 20:45 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

